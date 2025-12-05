Vargas Lleras no se lanzará al Senado: Carlos Fernando Motoa liderará lista de Cambio Radical

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras no será la cabeza de lista al Senado del Partido Cambio Radical.

Según definieron en la colectividad, la lista que será abierta y en coalición con los partidos Colombia Justa Libres, Movimiento Alianza Democrática Amplia y Liga de Gobernantes Anticorrupción, la liderará el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

“La lista al Senado de Cambio Radical representa a todas las regiones del país, es diversa, pluralista y reúne liderazgos con un profundo compromiso por Colombia. La colectividad reafirma que, durante la legislatura 2026–2030, seguirá actuando con coherencia, responsabilidad y sentido de país, siempre pensando en el bienestar de los colombianos”.

Informaron además desde el partido que la lista tendrá 100 puestos y que aparecerán nombres como los de los senadores Didier Lobo José Luis Pérez, Edgar Jesús Díaz y Gersel Luis Pérez, y el de la representante Lina María Garrido, quien dará el salto al Senado.

Allí estará además, con el número 100, Rodolfo José Hernández, hijo del exalcalde de Bucaramanga y ex precandidato presidencial, Rodolfo Hernández.

“La colectividad aseguró que esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”.

Agregaron desde Cambio Radical que desde ahora empezarán a construir una agenda legislativa “orientada a devolver la seguridad, fortalecer la economía, proteger el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar la equidad”.