IDEAM reporta aumento de lluvias durante temporada de fin de año

El Ministerio de Ambiente anunció que según el IDEAM, durante estas festividades navideñas posiblemente habrá un aumento de las lluvias y mayor número de días fríos en las regiones Caribe, Pacífica, así como en las ciudades de Bogotá y Medellín. Indicaron que la probabilidad de aumento de lluvias está entre 50% y 70%.

El IDEAM indica que Colombia está experimentando condiciones similares a las de un fenómeno de La Niña, caracterizado por un enfriamiento del océano Pacífico tropical. Aunque este enfriamiento todavía no ha durado los cuatro meses necesarios para declarar oficialmente La Niña, esto significa que, aunque aún no se confirme oficialmente, el país podría empezar a sentir los efectos climáticos asociados a La Niña en los próximos meses.

“Es clave reconocer las zonas que por años han sido vulnerables a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, entre otros y con base en esa información, definir estrategias para monitorear y prevenir la ocurrencia de estos eventos”, agregó la Ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Lluvias durante temporada de fin de año

Para cada región el IDEAM hizo el pronóstico del aumento de lluvias para cada región:

San Andrés y Providencia : Se esperan incrementos de lluvia entre un 10% y 30% por encima de los promedios.

: Se esperan incrementos de lluvia entre un 10% y 30% por encima de los promedios. Región Caribe: Se prevén aumentos de las lluvias entre un 20% y un 50%, en gran parte de la región.

Se prevén aumentos de las lluvias entre un 20% y un 50%, en gran parte de la región. Región Andina: Se prevén lluvias entre un 20% y 40% por encima de lo normal.

Se prevén lluvias entre un 20% y 40% por encima de lo normal. Región Pacífica: Se estiman aumentos en las lluvias entre el 10% y 20% con respecto a los valores históricos en gran parte de la región.

Se estiman aumentos en las lluvias entre el 10% y 20% con respecto a los valores históricos en gran parte de la región. Orinoquía: Se estiman incrementos de las lluvias entre 10% y 20% con respecto a los promedios históricos, especialmente en el piedemonte llanero y occidente del Meta.

Se estiman incrementos de las lluvias entre 10% y 20% con respecto a los promedios históricos, especialmente en el piedemonte llanero y occidente del Meta. Amazonía: Se esperan lluvias entre 10% y 20% por encima de los valores históricos, en gran parte de la región, excepto en Guainía donde se estiman valores normales.

Pronóstico de lluvias para enero

El IDEAM indicó que para enero, las lluvias en Colombia variarán según la región. En San Andrés y Providencia, y en zonas de La Guajira, Bolívar, Sucre y el Golfo de Urabá lloverá más de lo normal, mientras que en el norte de Magdalena, Córdoba y Cesar lloverá menos.

En la región Andina, la mayoría de departamentos recibirá más lluvias, salvo Norte de Santander. En la Pacífica será normal, excepto en el norte de Chocó con más precipitaciones.

