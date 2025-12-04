Emergencia por lluvias, deja más de cincuenta familias afectadas en Rondón, Boyacá

Una remoción en masa provocada por el aumento del caudal del río Moche dejó más de cincuenta familias afectadas y cerca de 70 mil plantas en producción de café declaradas en pérdida en el municipio de Rondón.

El deslizamiento, originado por las intensas lluvias de los últimos días, ha generado graves impactos económicos y sociales en la zona rural, donde varias viviendas y cultivos quedaron comprometidos.

El deslizamiento registrado en las veredas Bolívar, Centro Rural, Sucre y Granada generó familias la evacuación de 15 familias, 5 de ellas con alto riesgo de perder sus viviendas por la ubicación directa con el lugar donde se presenta la emergencia.

Las autoridades municipales, en articulación con la Gobernación de Boyacá, mantienen monitoreo permanente para evaluar la estabilidad del terreno y definir las acciones de atención y recuperación.

Camilo Vargas, secretario de Planeación de Rondón, entregó detalles de la situación y confirmó que se adelantan visitas técnicas para determinar el alcance total de los daños y priorizar a las familias damnificadas.

“Estamos haciendo un censo de afectaciones y gestionando las ayudas humanitarias que perdieron sus cultivos y que están en riesgo antes los daños que sufrieron sus viviendas”. Dijo.

En el municipio, los cultivos de Café, yuca y plátano, sufrieron grandes afectaciones.

“Nuestro municipio tiene como una de sus fuentes económicas principales el cultivo de café, lamentablemente estamos en época de producción, y dadas las lluvias y emergencia, se tiene un censo de pérdida de 70 mil plantas y bastantes hectáreas de cultivo, pastos, yuca, lulo y plátano”. Explicó.

Ante la situación la Administración Municipal declaró la calamidad pública.

“Estamos gestionando las ayudas humanitarias para las familias y las forma de restablecer los pastizales para garantizar la comida de los animales que también se vieron afectados”. Puntalizó