Gobernación envía ayudas y maquinaria para atender las emergencias por lluvias en cuatro municipios

Las fuertes lluvias han ocasionado derrumbes, crecientes súbitas y desbordamiento de ríos en Antioquia. Foto: Dagran.

Por las fuertes lluvias que siguen ocasionando emergencias en el departamento, la Gobernación de Antioquia confirmó que ya dispuso ayuda humanitaria para Murindó y desplegó maquinaria amarilla en Titiribí y Uramita, con el fin de remover material, habilitar vías y apoyar a las comunidades afectadas.

En Puerto Triunfo, donde las inundaciones dejaron pérdidas de enseres y cultivos, también fueron activadas ayudas para los damnificados. “Con el acompañamiento del Gobierno Departamental, en cabeza del Dagran, superaremos este difícil momento”, señaló el gobernador Andrés Julián Rendón al anunciar la atención inmediata para las familias afectadas.

Equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y de Obras Públicas permanecen en terreno concentrados en la respuesta a las emergencias y en garantizar el paso vehicular en los corredores afectados, especialmente en las zonas rurales donde se han registrado deslizamientos.

Riesgo y alerta

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, advirtió que la situación sigue siendo crítica y que nueve municipios están en alerta roja por inundación: Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó.

Activamos ayudas para nuestros paisanos de Puerto Triunfo que en las últimas horas perdieron enseres y cultivos, por inundaciones. Con el acompañamiento del gobierno Departamental, en cabeza del @DagranAntioquia, superaremos este difícil momento. pic.twitter.com/Tehy8ezraN — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 16, 2025

La actualización del riesgo ya fue enviada a los coordinadores municipales para que activen sus planes de contingencia y mantengan vigilancia constante sobre los afluentes.

Las autoridades departamentales pidieron a la ciudadanía estar atenta a las alertas y reportar cualquier situación de riesgo mientras continúan las lluvias en buena parte del territorio antioqueño.