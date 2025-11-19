Segunda temporada de lluvias deja más de 64.000 familias afectadas: UNGRD

Según datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde el inicio de la segunda temporada de lluvias en Colombia, entre el 16 de septiembre y hasta ahora, se han registrado 408 emergencias, en 253 municipios de 26 departamentos del país.

Estas emergencias han dejado más de 64.000 familias afectadas por las lluvias, y 33 personas heridas.

A esto se suma que 22.081 viviendas han resultado averiadas y más de 930 destruidas, esto por inundaciones, crecientes súbitas, siendo los eventos de mayor impacto para la población.

En total son 134 deslizamientos de tierra los que se han reportado, más de 128 vendavales, 100 inundaciones y 32 crecientes súbitas.

Los departamentos con mayor número de emergencias registrados en la segunda temporada de lluvias son Cundinamarca, Risaralda, Antioquía, Huila, Tólima, Chocó y Valle del Cauca.

Por esta situación, recientemente, el gobierno a través de un decreto, decidió extender por un año, la declaratoria de situación de desastre nacional ante los excesos de lluvia que se han registrado en distintas partes del país, ocasionando un incremento de las emergencias.