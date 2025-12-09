Golazo imposible de Luis Díaz, elegido el mejor gol de noviembre en la Bundesliga

Luis Díaz celebra su gol ante el Union Berlin por la décima fecha de la Bundesliga. FOTO: A. Scheuber/Getty Images / A. Scheuber

Como era de esperarse, el golazo de Luis Díaz convertido al Unión Berlín fue elegido el mejor gol de la Bundesliga durante el mes de noviembre. El tanto le dio la vuelta al mundo por la complejidad de su anotación.

A los 38 minutos del partido que terminó empatado 2-2 en la capital alemana, Lucho recibió un pase que se fue largo sobre la línea de meta, salvó que la pelota se marchara con una barrida y, desde el piso, eludió a un rival, para luego sacar un remate desde un ángulo imposible para vencer al portero Frederik Rønnow.

Este martes se informó que el tanto de Díaz, convertido el pasado 8 de noviembre, fue elegido por la Bundesliga como la mejor anotación del mes pasado en el fútbol alemán.

“¡Qué sorpresa! Tu gol del mes de la #Bundesliga de noviembre es para Luis Díaz y su golazo contra el Union Berlín”, informó la Bundesliga, junto a un video de la anotación.

Luis Díaz se encuentra en una para obligada con el Bayern Múnich debido a suspensiones pendiente en Liga de Campeones y la Bundesliga. Por el certamen continental, ya se encuentra al día, tras perderse el duelo de este martes ante el Sporting Lisboa.

Entretanto, en la Bundesliga completó cinco cartulinas amarillas, por lo cual no estará disponible para el duelo del próximo fin de semana ante el Mainz, por lo que solo podrá volver a la competencia hasta el próximo 21 de diciembre, cuando visiten al Heidenheim. El técnico Vincent Kompany decidió darle unos días de descanso al jugador guajiro.