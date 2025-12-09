Champions League

Liga de Campeones: Tabla de posiciones tras remontadas del Bayern Múnich y el Barcelona

Liverpool derrotó al Inter de Milán tras un polémico penalti en el cierre del partido.

Los jugadores del Bayern Múnich celebran su triunfo ante el Sporting Lisboa. (Photo by Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La sexta fecha de la Liga de Campeones comenzó este martes con el triunfo del Bayern Múnich 3-1, en su campo, ante el Sporting Lisboa. En el equipo alemán no tuvo minutos Luis Díaz, pagando su última fecha de sanción en el certamen.

Bayern se fue en desventaja tras un autogol de Joshua Kimmich; no obstante, le dio vuelta al marcador con tantos de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah.

Otro que logró remontar un marcador adverso fue el Barcelona, quien en el Camp Nou se puso en desventaja ante el Eintracht Frankfurt gracias a una anotación de Ansgar Knauff; Jules Koundé anotó un doblete para el 2-1 definitivo.

El partido más atractivo de la jornada se disputó en el Giuseppe Meazza de Italia entre el Inter de Milán y el Liverpool. El compromiso terminó 0-1 a favor de los ingleses, con un penalti ejecutado por Dominik Szoboszlai.

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones

Resultados de la fecha

  • Kairat 0-1 Olympiacos
  • Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Mónaco 1-0 Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise 2-3 Marsella
  • PSV 2-3 Atlético de Madrid
  • Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
  • Inter de Milán 0-1 Liverpool
  • Tottenham 3-0 Slavia Praga

Otros partidos de la fecha

  • Villarreal Vs. Copenhague
  • Qarabag Vs. Ajax
  • Bayer Leverkusen Vs. Newcastle United
  • Real Madrid Vs. Manchester City
  • Benfica Vs. Napoli
  • Club Brujas Vs. Arsenal
  • Athletic Vs. PSG
  • Juventus Vs. Pafos
  • Borussia Dortmund Vs. Bodo/Glimt

