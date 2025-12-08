Vincent Kompany anunció decisión sobre Luis Díaz tras sus próximos dos partidos de sanción

Luis Díaz tendrá una para obligada con el Bayern Múnich de dos semanas. El extremo guajiro será baja en los próximos dos partidos del equipo por sanción, tanto en Champions League como en Bundesliga.

A pesar de que la UEFA le redujo una fecha su suspensión en Liga de Campeones, el guajiro recibió una más por acumulación de amarillas en la Liga de Alemania, tras recibir una amonestación durante el juego ante el Stuttgart.

Tras esta sanción, Lucho no podrá volver a jugar con el club bávaro hasta el próximo domingo 21 de diciembre, día en el que el Bayern estará visitando al Heidenheim, por la fecha 15 del campeonato alemán.

Vincent Kompany tomó una decisión sobre Luis Díaz

Ante esta situación, el belga Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, anunció que tomó una decisión respecto al futuro de Luis Díaz, la cual informó durante la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting Lisboa.

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, informó Kompany.

Y añadió: “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”.

Luis Díaz ha disputado 21 partidos con el Bayern Múnich en la presente temporada, con un buen registro de 12 goles marcados y siete asistencias.