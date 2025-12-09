EN VIVO | Inter vs. Liverpool por la Liga de Campeones de la UEFA: siga el partido GRATIS y ONLINE

¡Volvió la Champions League 2024-25! Este martes 9 de diciembre, se vivirá un <b>partidazo en territorio italiano entre Inter de Milán y Liverpool</b>. El duelo está programado para las 3 de la tarde y contará con el minuto a minuto EN VIVO por Caracol Deportes.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/09/revelaron-identidad-del-futbolista-arrestado-en-londres-por-que-vincularon-a-daniel-munoz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/09/revelaron-identidad-del-futbolista-arrestado-en-londres-por-que-vincularon-a-daniel-munoz/"><b>Revelaron identidad del futbolista arrestado en Londres ¿Por qué vincularon a Daniel Muñoz?</b></a><b>Inter </b>llega a este duelo en medio de una racha de tres victorias consecutivas, todas ellas por los campeonatos nacionales. Ahora bien, en <b>Champions League </b>perdió en su última salida frente al Atlético de Madrid y por ello deberá recuperar esos tres puntos en el Giuseppe Meazza, mismos que le pueden ayudar a mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.Por otro lado, el presente de <b>Liverpool </b>es desalentador. Al terrible momento deportivo (ganó solo uno de sus últimos seis partidos) se le suma el escándalo que han protagonizado el entrenador <b>Arne Slot </b>con su máxima figura <b>Mohamed Salah</b>. El egipcio apuntó contra su técnico por la falta de confianza y este respondió no citándolo para el partido en Milán. Toda una novela...<b>Lea también acá: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/08/jorge-carrascal-causa-sensacion-en-europa-interesaria-a-grandes-de-inglaterra-francia-e-italia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/08/jorge-carrascal-causa-sensacion-en-europa-interesaria-a-grandes-de-inglaterra-francia-e-italia/"><b>Jorge Carrascal causa sensación en Europa: interesaría a grandes de Inglaterra, Francia e Italia</b></a>