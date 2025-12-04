Cómo hacer buñuelos caseros para que queden redondos y crujientes: receta definitiva paso a paso

Con la llegada de diciembre, también llegan diferentes alimentos y preparaciones que se encuentran estrechamente relacionados con las festividades de fin de año, que a pesar de que se pueden encontrar en cualquier momento, traen consigo la esencia del día de las velitas, la Navidad y el año nuevo.

Dentro de estos, hay una preparación que resalta sobre los demás platos y son los buñuelos, las masas de harina redondas de color dorado que tienen un sabor salado y a queso que los hace irresistibles para muchas personas. Sin embargo, lo que muchos no saben, es que este no es un plato de origen colombiano.

Origen de los buñuelos

Según se ha establecido, los ‘buñuelos serían de origen Árabe, quienes cocinaban masas fritas con miel, esta preparación, luego llegó a España, donde la adaptaron a masas de harina rociadas con azúcar. En cuanto su llegada a Colombia, sería en medio de la colonización, cuando la receta se adaptó a los ingredientes que se encontraban en la región.

De este modo, y con el paso de los años, la receta se estableció como una preparación a base de fécula de maíz, queso costeño, almidón de yuca, azúcar, sal, entre otros. Sin embargo, es un producto el cual suele ser comprado en panaderías debido a la dificultad de su preparación, pero a continuación le contaremos la receta para que los pueda hacer desde su casa.

Ingredientes para hacer buñuelos

Uno de los aspectos más importantes para que los buñuelos queden perfectos, es la calidad de los ingredientes, dentro de los cuales, resalta la importancia del queso costeño. Esto se debe a diferentes razones, pues además del sabor salado que aporta a la preparación, también otorga volumen a la masa y características como esponjosidad y porosidad.

La lista completa de ingredientes para una preparación alrededor de 12 a 15 buñuelos de un tamaño mediano, es la siguiente:

500 g o 1 libra de queso costeño

1 taza de fécula de maíz

Media taza de almidón de yuca

Un cuarto de taza de azúcar

1 huevo

Una pizca de bicarbonato de sodio

Agua

Aceite para freír, preferiblemente de girasol

Mantequilla

Preparación de los buñuelos

En un bowl o recipiente hondo, debe mezclar muy bien todos los ingredientes secos, incluyendo el bicarbonato, la sal y el azúcar. Luego de esto, debe añadir los huevos, la mantequilla y el queso a la mezcla, para posteriormente integrar todos los ingredientes. A medida que realiza la mezcla, puede ir vertiendo agua lentamente, pues esto ayudará a que se cree una masa homogénea y con una textura suave. Posteriormente, debe precalentar el aceite donde freirá las bolas de mezcla, pero debe tener en cuenta que debe ser una cantidad considerable, pues los buñuelos deben flotar. Además, la temperatura debe estar cerca a los 170°, pues por encima de los 180°, los buñuelos pueden quemarse por fuera y quedar crudos por dentro.

Para calcular la temperatura del aceite, diferentes chefs aseguran que las bolas de masa deben permanecer sumergidas alrededor de 5 segundos, y luego subir y continuar flotando. El tiempo de cocción de los buñuelos a 170°, se ha establecido en 20 minutos, pero dado que en ocasiones es difícil calcular la temperatura, el color dorado, es una señal de que ya están listos.

