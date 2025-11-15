¿Cuál es la comida típica de diciembre en Colombia? Esto dice la inteligencia artificial

El 2025 se encuentra en su última etapa, pues en pocos días inicia oficialmente el tan esperado mes de diciembre, y con este, llegan también de sonidos y sabores que son típicos de los colombianos para finalizar cada año. Pues de igual forma como existen música decembrina, hay diferentes platos que a pesar de que pueden ser preparados y comprados en cualquier momento del año, se encuentran estrechamente relacionados con las vísperas de Navidad y año nuevo.

Como no puede ser diferente en un país conocido por su variedad y riqueza gastronómica, todas las regiones tienen un plato especial para celebrar el fin de año, el cual corresponde a los conocimientos que se han transmitido históricamente de generación en generación, por esto, encontramos platos como el tamal y la lechona tolimense, amasijos como las achiras del Huila, el tapao del Pacífico, el manjar blanco del Valle, entre muchos otros.

Preparaciones típicas de diciembre en Colombia

Sin embargo, a pesar de que cada región tiene sus platos típicos, hay diferentes preparaciones que se han popularizado tanto, que hacen parte de las mesas de todos los colombianos durante el mes de diciembre, y que ya hacen parte de toda la celebración. Siendo estos, como por ejemplo, el buñuelo, la natilla, el pavo, pernil de cerdo, y hasta bebidas como el canelazo.

Estos alimentos y bebidas que resultan de gran importancia para muchas personas, debido a la conexión que poseen estos alimentos con recuerdos de la niñez o celebraciones en familia, entre otros, de igual manera tienen personas que no les agradan para nada, por lo que optan por opciones de celebración diferentes a las típicas.

¿Qué dijo la inteligencia artificial?

Por esto, se le preguntó a la inteligencia artificial cuáles son los alimentos y bebidas típicas de las celebraciones decembrinas en Colombia, a lo que respondió lo siguiente:

En Colombia, la celebración de diferentes eventos como el día de las velitas, las novenas, Navidad y la celebración de año nuevo, se encuentran muy ligadas a la preparación y consumo de diferentes alimentos, que debido a su tradición, se han convertido en típicos.

La comida típica de fin de año en Colombia

Sin embargo, la clasificación de los platos decembrinos más típicos en Colombia la definió así:

Buñuelos Natilla Lechona Tamales

Además de esto, la IA resaltó que durante el último mes del año, se consume una gran variedad de alimentos, dentro de las cuales se encuentran postres como hojuelas, manjar blanco, dulce de papayuela o el arroz con leche. En conjunto con esto, bebidas como el canelazo o el chocolate caliente y las cenas navideñas compuestas por un plato principal de pernil de cerdo o pavo.

Origen de la preparación más representativa

Según su respuesta, se podría asegurar el plato insignia de Colombia durante la época decembrina son los buñuelos, que curiosamente, no es una preparación originaria de Colombia, pues según National Geographic, sería una preparación de origen arábica, que inicialmente era preparada con ingredientes como azúcar y miel para ser usado como un postre.

