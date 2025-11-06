Bogotá

Bogotá abre inscripciones para los Días de Ajiaco Santafereño 2025: así puede participar

Restaurantes, hoteles y plazas de mercado podrán inscribirse hasta el 9 de noviembre para participar en el festival gastronómico más representativo de la capital.

Mariana Neira

Del 20 al 23 de noviembre, Bogotá volverá a servir uno de sus sabores más tradicionales con una nueva edición de los Días de Ajiaco Santafereño 2025, el festival que rinde homenaje al plato insignia de la ciudad y busca fortalecer la gastronomía como parte del patrimonio cultural bogotano.

Durante esos días, restaurantes, hoteles y plazas de mercado ofrecerán al público su propia versión del ajiaco santafereño, preparado con papa pastusa, sabanera y criolla, mazorca, pollo y el toque inconfundible de las guascas, ingrediente que, según los expertos, define la autenticidad de este plato típico.

¿Cómo puede inscribirse?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre a través del formulario disponible en la página del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Podrán participar los establecimientos formalmente constituidos que deseen sumarse a esta celebración de sabor, tradición y cultura.

El evento es organizado por el IDT, el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco de la estrategia Sabor Bogotá, que promueve la identidad culinaria de la capital y el uso de productos locales.

El ajiaco es más que una receta: es una forma de reconocernos como bogotanos. En él habitan nuestras raíces y la memoria de una ciudad que se construye desde su mesa”, señaló Katherine Eslava Otálora, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del IDT.

Con esta edición, los Días de Ajiaco Santafereño se consolidan como uno de los eventos gastronómicos más importantes de Bogotá, una oportunidad para que locales y visitantes disfruten del sabor que cuenta la historia de la capital.

Caracol Radio
