CRA y Caracol Radio unen esfuerzos para llevar 7.000 juguetes a niños del Atlántico en Navidad

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y Caracol Radio anunciaron una unión sin precedentes para esta temporada navideña. En el marco de la campaña “Ningún niño sin juguete”, la CRA confirmó la entrega de 7.000 regalos, un gesto que eleva la meta nacional de la iniciativa y refuerza el compromiso social con las comunidades del Caribe colombiano.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la emisión, el director de la CRA, Jesús León Insignares, destacó que este aporte hace parte de la estrategia “Navidad sin Fronteras”, una apuesta por llevar esperanza y alegría a niños de los 23 municipios del departamento. “La Navidad es de todos. Qué bonito poder llegar a los niños del Atlántico y alegrarles el corazón”, aseguró.

Una campaña que crece a nivel nacional

La generosidad de empresas, instituciones y oyentes ha permitido que la campaña supere todas las expectativas. Con el aporte de la CRA y los 4.000 juguetes donados por Tecnoglass, Caracol Radio reportó 11.000 regalos recolectados, lo que elevó la meta a 25.000 juguetes antes de iniciar diciembre.

Caracol Radio anunció además la conformación de un voluntariado nacional, liderado por su equipo administrativo, para coordinar la logística de entrega. En el Atlántico se realizará una gran caravana que recorrerá zonas costeras y municipios como Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Suan, entre otros.

Entrega en todo el territorio

La CRA pondrá a disposición sus vehículos institucionales para acompañar las rutas de distribución, mientras que Caracol Radio movilizará equipos en cada región. El objetivo, según los organizadores, es claro: que ningún niño del Atlántico se quede sin un regalo esta Navidad.

“Cuando nos unimos, multiplicamos los resultados”, afirmó el director de la CRA, agradeciendo el trabajo articulado con la emisora y el respaldo de la ciudadanía que se ha sumado a esta causa solidaria.

LEA TAMBIÉN: Estos son los artistas invitados a la Lectura del Bando 2026: fecha, nómina y lugar

¿Cómo pueden participar quienes desean donar?

Las donaciones de juguetes pueden entregarse en todas las sedes de Caracol Radio en Colombia. Los ciudadanos también pueden participar a través de las redes sociales de Caracol Radio, donde se publican los puntos de recolección y las actividades especiales de la campaña.