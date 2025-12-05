Barranquilla

Plan Navidad refuerza la seguridad en Barranquilla para la temporada de fin de año 

La estrategia de seguridad contará con más patrullajes, caravanas y presencia institucional en puntos clave de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Con el Plan Navidad, las autoridades en Barranquilla dieron comienzo a los operativos de seguridad para la temporada de fin de año. El Distrito hizo un llamado a los barranquilleros, visitantes y ciudadanos en general a regalarle a la ciudad unas fiestas tranquilas, apostando por el buen comportamiento, la sana convivencia y la celebración sin pólvora.

Refuerzos operativos y presencia institucional

Debido al aumento de actividades y movilidad en diciembre, se intensificaron los patrullajes y las Caravanas por la Vida con apoyo de la Policía, el Ejército y la Alcaldía.

Estos recorridos abarcan sectores comerciales, barrios y zonas priorizadas, garantizando acompañamiento institucional y presencia permanente de la fuerza pública.

Movilidad y seguridad en puntos estratégicos

El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, destacó el compromiso institucional durante esta época:

“Queremos hacer un énfasis especial en el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes. En esta temporada decembrina, de fin de año y de reuniones familiares, hacemos un llamado a los padres, a los barranquilleros y a todos los ciudadanos a protegerlos, mantenerlos alejados de la pólvora, del alcohol y de cualquier situación que pueda ponerlos en riesgo. Nuestro compromiso es garantizar que vivan unas fiestas seguras y tranquilas”, dijo.

Durante esta temporada también estarán en servicio 290 orientadores de movilidad, 39 agentes de tránsito y 165 policías distribuidos en el Gran Malecón, centros comerciales y puntos estratégicos de la ciudad para fortalecer la seguridad y la movilidad de los ciudadanos.

