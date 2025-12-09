“Esto lo escribí porque me encanta recorrer el país”: Juan Diego Alvira habla sobre su libro y más

Juan Diego Alvira es un periodista con una trayectoria larga en el periodismo, asimismo, es reconocido por ser un gran profesional. Actualmente, lanzó su primer libro “¿Quién entiende este país?”. Es así que en 6AM de Caracol Radio, dio varios detalles acerca de su libro y de cómo este nació y se constituyó.

“¿Por qué decidí escribir este libro?, bueno, a mí me encanta recorrer las calles, los barrios, el país y estar con mucha gente. A mí se me arrimaban o se me arriman permanentemente cuando voy al supermercado, cuando voy a al gimnasio, cuando hago cualquier tipo cosa, voy por ahí en la calle, haciendo un reportaje o algo”, esto lo destacó el periodista, puesto que ayudó a que se planteará cómo quería que fuese su libro.

Por otro lado, explicó que dentro de todas las preguntas que recibía a diario y de los temas existentes con relación al país, se dio cuenta de que las personas necesitan una explicación simple de lo que sucede al interior de Colombia con sus políticos y más.

Un país que se mueve entre realidades y percepciones

Alvira aclaró que, si bien hoy en día el flujo de información es masivo, eso no quiere decir que todos entiendan lo que ocurre, incluso, puso como ejemplo lo que está sucediendo en el área de la salud, donde hay muchos términos y demás, que a la primera, no son fáciles de comprender.

“Este es un libro que está pensado justamente para que lo compre, el que hace fila, el que madruga, el que trabaja, el que va a Transmilenio, el que no es un libro denso, es un libro escrito de una manera muy sencilla, con un lenguaje simple y muy acorde con lo que a mí siempre me ha gustado. En el periodismo es tratar de aterrizar los temas, esa es la esencia”.

Esto lo manifestó, dejando sobre la mesa el hecho de que, es importante que el lector comprenda lo que pasa, más cuando de épocas electorales y de reformas se trata.

El optimismo en cara a los desastres que han sucedido en Colombia