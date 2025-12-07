Avanza consejo de seguridad en Cúcuta tras ataques que dejan dos policías muertos

Cúcuta.

Desde muy temprano se desarrolla un amplio consejo de seguridad en el Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

A la mesa asisten las principales autoridades de Cúcuta, Villa del Rosario y Norte de Santander, revisando de manera permanente la evolución del orden público tras la serie de ataques ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

A esta hora ya se encuentra en la ciudad el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, quien asumió la coordinación de las decisiones finales para avanzar en la identificación y ubicación de los responsables de estos hechos.

Los ataques dejaron como resultado la muerte del Intendente Franklin Guerrero y del Subintendente Jairo Holguín, además de seis personas heridas, entre uniformados y civiles, quienes continúan bajo valoración y atención médica.

En medio de este panorama, se conoció que el ELN se atribuyó la responsabilidad de los ataques, lo que ha acelerado las discusiones dentro del consejo de seguridad y el diseño de nuevas medidas operativas para fortalecer la protección en la ciudad y su área metropolitana.

De manera preliminar, las autoridades analizan la posibilidad de ofrecer una recompensa de hasta 150 millones de pesos para obtener información que permita avanzar con mayor rapidez en las investigaciones.

No obstante, esta cifra no ha sido oficializada, pues el consejo completa ya más de cuatro horas de deliberaciones y las decisiones finales serán anunciadas al término de la reunión.

En paralelo, se ajustan las medidas que fueron activadas desde anoche, incluyendo el refuerzo de patrullajes, la redistribución de unidades en puntos estratégicos y el despliegue de capacidades de inteligencia y policía judicial para prevenir nuevos hechos de violencia mientras se consolida la información técnica y operativa recolectada hasta el momento.