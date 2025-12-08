Ellos son los 8 candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga 2025: Elecciones atípicas 14 de diciembre. Crédito: X@Registraduria

Luego de la salida de Jaime Andrés Beltrán, el alcalde que había sido elegido para el periodo 2024-2027, las riendas de la ciudad de Bucaramanga quedaron sin guía. A raíz de dicha situación, los habitantes de la capital de Santander deberán escoger un nuevo mandatario para finalizar el periodo.

La Registraduría dio a conocer cuáles serán los ocho candidatos designados para entrar en contienda por el liderazgo de “la ciudad bonita”. Se trata de una cita con la democracia que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre y estos son los elegidos:

¿Quiénes son los candidatos para la Alcaldía de Bucaramanga en 2025?

Así las cosas, los opcionados para ser el próximo alcalde de Bucaramanga hasta el 2027 son los siguientes, de acuerdo a la confirmación del tarjetón oficial que hizo la Registraduría y en el mismo orden aceptado:

Carlos Fernando Pérez: candidato del partido ADA, se desempeñó como contralor y busca continuar con el plan de Gobierno aprobado por el Concejo para la vigencia actual.

Juan Manuel González: candidato del partido demócrata, es un reconocido periodista deportivo y exsenador que se define como un candidato transparente e independiente.

Cristian Portilla: cuenta con respaldo del Partido de la U y el Centro Democrático, es un abogado cercano al exalcalde Beltrán, con un enfoque cercano en materia de seguridad.

Jhan Carlos Alvernia: exconcejal representante del Partido Liberal, crítico de la saliente administración con promesas ambiciosas en infraestructura.

Carlos Bueno Cadena: parte de la coalición de varios partidos, entre ellos MIRA y Conservador, es exsecretario de Tránsito.

Rubén Morales Rey: con el aval de Unitarios, es un exjuez laboral que se dio a conocer por la denuncia que hizo en un caso contra Rodolfo Hernández.

Humberto Salazar García: es un dirigente del Pacto Histórico, reconocido en la academia y el sector empresarial.

Fabián Oviedo Pinzón: cuenta con el apoyo del Nuevo Liberalismo y estuvo cerca de ganar las elecciones en 2023, propone un programa a largo plazo para la ciudad.

Con éxito realizamos el simulacro de preconteo para la elección de alcalde de 📍 Bucaramanga el próximo 14 de diciembre.



Pusimos a prueba la transmisión, recepción, digitalización y procesamiento de los resultados para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral… pic.twitter.com/N0HyGXzJCO — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 6, 2025

¿Por qué fue destituido el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán?

El Consejo de Estado tomó la determinación de destituir al alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán por haber incurrido en doble militancia durante las elecciones de 2023 en las que resultó electo.

Según la corporación, Beltrán apoyó varios candidatos al Concejo de Bucaramanga, quienes hacían parte del Partido de la U. Dicha acción se considera una falta grave al no tratarse de la misma colectividad Colombia Justa Libres que le dio el aval para las elecciones.