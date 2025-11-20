“Todos menos uno”, la expresión de Cárdenas sobre candidatos a la alcaldía de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Carlos Cárdenas habla de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Juan Carlos Cárdenas Rey, exalcalde de Bucaramanga se refirió al grupo de candidatos a las elecciones atípicas; ponderó a dos de ellos. Lanzó críticas a uno en particular y recomendó a todos que hagan un manejo pulcro de los recursos.

Tras su incursión en las “ligas mayores” de la política nacional, como quiera que fuera hasta hace algunas horas precandidato a la presidencia de la República, llegó a Bucaramanga para una estadía de pocas horas.

En Caracol Radio, habló de las elecciones atípicas en las cuales se escogerá a la persona que terminará el periodo que dejó a medias su sucesor, Jaime Andrés Beltrán.

Lo que dijo

Cárdenas expresó frente al grupo de candidatos a la alcaldía: “Todos son una buena opción menos el que hoy en Bogotá cuestionan seriamente porque está inhabilitado”.

“Hay que decirlo, el candidato del exalcalde, Cristian Portilla es un riesgo para la institucionalidad”, aseguró. Agregó que en la capital del país el comentario es que “está inhabilitado. No soy magistrado del Consejo Nacional Electoral, pero ese es el gran ruido que hay”, afirmó.

Su opinión, uno por uno

De Carlos Bueno recordó que fue su director de Tránsito. “Una persona comprometida con la ciudad, es una opción”, apuntó.

Con relación a Fabián Oviedo, que fue concejal de Bucaramanga durante su administración expresó que hizo “un gran trabajo para facilitar el fortalecimiento de los ingresos de la ciudad a través de la actualización del estatuto tributario”.

Sobre Jhan Carlos Alvernia manifestó que su familia ha hecho una intermediación laboral en el Isabu. “A mí eso me genera serias dudas; yo no sé si los entes de control hayan entrado a revisar ese proceso”, reseñó.

Expresó que de Carlos Fernando Pérez solo sabe que fue contralor.

De Humberto Salazar, el candidato del Pacto Histórico afirmó que ha visto algo en sus redes. “Tengo entendido que es un abogado. No me puedo referir a él”.

Con respecto a Juan Manuel González recordó que lo conocen como el profesor. “Le tengo cariño por aquella frase de yo me quiero morir cuando iba al estadio. Solo mis saludos”, apuntó.

Dijo que no conoce nada de Rubén Fernando Morales. “Como la canción, no lo conozco”.