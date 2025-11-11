Registraduría publicó el tarjetón preliminar para las elecciones atípicas de Bucaramanga

Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el tarjetón preliminar que se usará en las elecciones atípicas de Bucaramanga, programadas para el domingo 14 de diciembre.

En esta jornada, los ciudadanos elegirán al alcalde que completará el periodo 2024-2027, luego de la salida de Jaime Andrés Beltrán, tras la decisión del Consejo de Estado, que anuló en segunda instancia su elección por doble militancia en los comicios de 2023.

En total, ocho aspirantes quedaron habilitados para participar en la contienda: Carlos Fernando Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Enrique Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.

El proceso de inscripción de candidaturas finalizó el 29 de octubre, y entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, se cumplió el plazo legal para ajustes o modificaciones internas por parte de partidos y coaliciones políticas.