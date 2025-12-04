Bucaramanga

Candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga participan en Diálogos en Democracia de Prisamedia

El encuentro, que reúne a los ocho aspirantes, se realiza este jueves 4 de diciembre desde las 10:00 a.m. y será transmitido por Caracol Radio 99.2 FM y 880 MM y Tropicana 95.7 FM. Así como los canales digitales.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y promover un voto informado, Caracol Radio y Prisa Media realizan un espacio de conversación con los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. La jornada, denominada “Diálogos en Democracia”, se desarrolla este jueves 4 de diciembre desde las 10:00 de la mañana.

En el encuentro participarán los aspirantes Cristian Portilla, Fabián Oviedo, Carlos Bueno, Carlos Fernando Pérez, Juan Manuel González, Humberto Salazar, Rubén Morales Rey y Jhan Carlos Alvernia, quienes presentarán sus propuestas y debatirán sobre los retos más importantes que enfrenta la capital santandereana.

La transmisión está disponible a través de Caracol Radio 99.2 FM y 880 AM, así como por Tropicana 95.7 FM. También puede conectarse con este conversatorio a través del Canal de YouTube de Caracol Radio: Elecciones Alcaldía de Bucaramanga

Medios en los que puede seguir el diálogo en directo y conocer de primera mano las posturas de quienes aspiran a dirigir el gobierno local durante los próximos dos años.

Este espacio busca fortalecer la democracia mediante la conversación abierta y el acceso a información clara y oportuna.

