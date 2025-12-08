Conductor del lujoso Mustang rojo implicado en muerte de ciclista burló la detención domiciliaria, según informe de la Supertransporte

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

Caracol Radio conoció un documento de la Superintendencia de Transporte donde informa a los jueces y a la Fiscalía General que Sergio Israel Rojas Serrano, burló e incumplió la medida de privativa de la libertad (detención domiciliaria) que pesa en su contra y que un juez le impuso en abril de este año por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales.

Para contexto de la audiencia, Sergio Israel Rojas Serrano, es investigado por su presunta responsabilidad en el siniestro que la causó la muerte a Juan Carlos García Sastoque y de causarle graves heridas a su hermano Augusto García, cuando se movilizaban en bicicleta en. El investigado y detenido Sergio Rojas, al momento de ese siniestro no solo huyó de la escena, también conducía su lujoso Mustang rojo convertible sin los documentos de ley, incluso tenía la licencia cancelada por otros antecedentes.

Esto dijo el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo en contra de Sergio Israel Rojas Serrano en abril de este año.

Sergio Israel Rojas Serrano, es un funcionario activo de la Superintendencia de Transporte, trabaja en esa entidad desde el año 2020 desempeñando funciones en la planta de personal.

El documento que revela hoy en Caracol Radio está firmado por el coordinador de Talento Humano de la Superintendencia de Transportes y advierte que ese funcionario (Sergio Israel Rojas Serrano) a pesar de tener detención domiciliaria que debería cumplirla en su casa en Neiva, incumplió la orden del juez.

El informe enviado a los jueces y a la Fiscalía, indica que Sergio Israel Rojas Serrano, el hombre del lujoso Mustang rojo, se desplazó hasta Bogotá y acudió de manera presencial a su lugar de trabajo, por fuera no solo de su lugar de residencia, sino también de la ciudad donde se ordenó cumplir la medida de aseguramiento.

Es información se corrobora con el informe elaborado por la administración del Centro Empresarial Buró 25, donde funciona esta entidad.

Indica que Sergio Israel Rojas Serrano, ingresó en nueve ocasiones durante agosto pasado a las instalaciones de la Superintendencia en la sede principal en Bogotá.

También quedó registros de los ingresos y salidas en los videos de las Cámaras de Seguridad.

Consultada la página de la Rama Judicial el señor Sergio Israel Rojas Serrano, no registra autorizaciones por parte de los jueces para salir de su casa y mucho menos de Neiva, durante agosoto.

Este funcionario presentando en repetidas ocasiones incapacidades medicas las cuales están en proceso de verificación.

Según los registros del proceso penal, para el 18 de diciembre a las 2:30 de la tarde quedó programada la audiencia de preparatoria de juicio en su contra.