Lula rompe el empate técnico y aventaja a Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta

El 13 de agosto de 2025, el presidente Lula da Silva en una ceremonia en el Palacio de Planalto. (Foto de Ton Molina/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene seis puntos de ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en un eventual escenario de segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y recupera el impulso tras unos meses en caída, según un sondeo divulgado este miércoles.

De acuerdo con los datos de la última encuesta de la firma Quaest, Lula registró el 44 % de las intenciones de voto frente al 38 % del precandidato presidencial de la ultraderecha, con lo que recuperó la delantera que había alcanzado el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro en abril.

El actual jefe de Estado tenía una ventaja de diez puntos en diciembre sobre el candidato del Partido Liberal (PL), que luego se redujo a siete en enero, a cinco en febrero, hasta quedar técnicamente empatado durante las últimas tres encuestas de la firma.

Asimismo, este resultado muestra un avance del progresista respecto a la divulgación del último mes de mayo, cuando ambos se encontraban en un empate dentro del margen de error, con el actual mandatario en un 42 % y el representante del PL en un 41 %.

Resultados de las últimas encuestas y sondeos en Brasil

Este sondeo es el primero que publica Quaest luego de que la prensa local diera a conocer la polémica conexión entre Flávio Bolsonaro y un banquero encarcelado por sospechas de corrupción.

El portal ‘Intercept Brasil’ reveló que el candidato ultraderechista negoció con Daniel Vorcaro, un banquero que ahora está en prisión preventiva acusado de un fraude millonario, para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre.

El propio Flávio Bolsonaro confirmó los hechos, pero recalcó que la operación fue totalmente legal y que no ofreció contrapartidas a Vorcaro por el apoyo financiero.

Al respecto, un 60 % de los encuestados afirmó que las conversaciones entre el senador y Vorcaro levantan sospechas de actitudes ilegales, en contraste con un 19 % que consideró el diálogo como algo normal.

Asimismo, un 65 % opinó que el hijo del exmandatario se equivocó y debió evitar ese contacto, mientras que un 17 % sostuvo que acertó al buscar financiamiento y que no hay nada de malo en su proceder.

En el escenario estipulado para la primera vuelta, Lula, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, mantiene el liderazgo de la carrera con un 39 % de los apoyos, seguido por Flávio Bolsonaro, quien concentra el 29 %.

Para la encuesta fueron entrevistadas 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio, con margen de error de dos puntos porcentuales y nivel de confianza del 95 %

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