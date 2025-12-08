Enviaron a la cárcel a alias ‘Zarco’, abusador sexual en Bogotá: al menos 7 mujeres fueron víctimas. Foto: Mebog/ Caracol Radio.

Bogotá D.C

Luego de 11 meses de investigaciones, la Policía de Bogotá en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación capturaron, mediante una orden judicial, a alias ‘El Zarco’, un depredador sexual de 29 años.

Las autoridades lograron establecer que este hombre abordaba mujeres entres los 16 y 25 años, las intimidaba con armas cortopunzantes o de fuego y después de abusarlas sexualmente en zonas boscosas del Parque ‘Entrenubes’ en Usme, les pegaba y las robaba antes de huir del lugar.

Casos de agresiones sexuales

Uno de los casos más relevantes y sonados en Bogotá fue cuando abusó sexualmente de tres hermanas, tras ingresar de forma violenta e intimidar a todos los habitantes de esta residencia con un machete.

“Otro caso que también es terrible, el pasado junio del año anterior, este sujeto intimidó con arma corto pulsante una menor de 16 años , la cual se encontraba paseando su mascota. Luego de llevarla a un lugar apartado, allí abusó de ella”, relató el general Giovanni Cristancho.

Procedimiento de captura

Al momento de capturar a ‘El Zarco’, este hombre trató de engañar a las autoridades identificándose con datos de otras personas. Sin embargo, no lo logró.

Este delincuente cuente con antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, hurto y ya había estado en la cárcel.

Una vez capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez lo envió a la cárcel por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y en concurso heterogéneo con hurto calificado.