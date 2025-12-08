Cárcel para policía investigado por asalto a joyería en Bucaramanga donde murió el intendente Leal

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo.

Sierra es señalado de haber tenido un papel determinante en el asalto a una joyería de Bucaramanga, ocurrido el pasado 29 de noviembre en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.

Día en el que murió el intendente Fredy Leal, quien intentó evitar el robo y recibió varios disparos.

De acuerdo con la Fiscalía, Sierra no solo habría conocido el plan, sino que habría ayudado a prepararlo desde semanas atrás.

La investigación indica que desde octubre vigiló la joyería y conoció las rutinas de las patrullas en la zona.

Uno de los elementos más relevantes del caso es que, presuntamente, el subintendente recibió un celular de los propios delincuentes, celular que fue utilizado para hacer una llamada grupal para coordinar el ingreso al local.

Esa comunicación habría servido como señal para avisar el momento exacto en el que los delincuentes debían ingresar y robar la joyería.

El fiscal del caso le imputó los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Sierra no aceptó los cargos.

Según el ente acusador, el intendente, Fredy Leal, llegó al lugar en medio del intento de hurto y trató de detener el ataque.

Sin embargo, recibió varios disparos y murió mientras recibía atención médica.

El juez consideró que la evidencia recaudada hasta ahora muestra un posible nivel de participación que podría afectar la investigación si Sierra permaneciera en libertad.

Por esta razón, ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

La Fiscalía continúa trabajando para identificar a los demás involucrados en el asalto y determinar el nivel de responsabilidad de cada uno en el crimen que terminó en este lamentable hecho.