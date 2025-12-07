Nueva denuncia de exmagistrado contra empresarios señalados de presuntamente financiar a AUC

JUDICIAL

El exmagistrado Gustavo Roa Avendaño, quien hasta hace poco trabajó en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, denunció nuevamente a los empresarios Alfonso Macías Azuero y a Rafael Matera, por los delitos de falso testimonio, falsa denuncia, injuria y fraude procesal.

El exmagistrado Roa, en el marco de su función constitucional, desde el año 2018 hasta 2025, en varias ocasiones ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue a los señores Matera y los bienes de la familia Macías, por presuntamente haber financiado a las extintas AUC.

En 2023, el exfuncionario judicial denunció a los empresarios por un supuesto plan que ellos tendrían para asesinarlo por las decisiones que tomó como magistrado.

Entonces inició una guerra de denuncias. Los empresarios denunciaron por calumnia al entonces magistrado.

En junio de este año, la fiscal Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso contra el hoy exmagistrado Gustavo Roa, porque no hay pruebas de que haya incurrido en el delito de calumnia.

Tras ese archivo de ese proceso, desde julio de este 2025, el exmagistrado ha pedido a la Fiscalía que investigue a esos empresarios por presuntamente abusar de la administración de justicia, hasta el momento, el caso no avanza.

El otro caso por supuesta falsa denuncia

Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla remitió al Tribunal Superior de Bogotá, una tutela con la cual, el abogado Jhonny Mercado pidió a un fiscal especializado de Bogotá dar impulso procesal a una indagación que también relaciona al empresario Rafael Matera, por falsa denuncia.

“La misma le corresponde, por reparto, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en tanto son los superiores funcionales de los Jueces Penales del Circuito de esa urbe, ante los cuales se encuentra delegada la Fiscalía 35 Especializada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, y labora la Coordinación Seccional de Fiscalías de esa ciudad, frente a las cuales se están dirigiendo las pretensiones de esta acción de tutela”. Indica el auto del tribunal de Barranquilla.

La tutela del abogado es porque, supuestamente, la Fiscalía 35 Especializada no ha tomado ninguna decisión procesal. No ha formulado imputación, no ha decretado archivo, no ha solicitado preclusión y no ha realizado actividad investigativa útil desde hace más de año y medio.

“Lo grave de todo esto, es que el sujeto Rafael Antonio Matera Lajub ha sido señalado reiterativamente como financiador, auspiciador y promotor de los paramilitares en Colombia, por su máximo excomandante Salvatore Mancuso, y en igual sentido también lo hizo el excongresista Alvaro Ashton Giraldo, el exjefe del Bloque Norte de las AUC Juan Francisco Segura alias “El Alacrán O Mario”, entre otros miembros esa organización criminal. También ha tenido o tiene varios procesos en su contra por homicidio y concierto para delinquir, todos relacionados con el paramilitarismo, y ni siquiera las autoridades le han realizado un solo allanamiento, expedido una sola orden de captura o iniciado proceso de extinción de dominio sobre sus bienes, lo cual envía un mal mensaje a la sociedad en general, porque nadie puede estar por encima de la Ley. Sumado a que este mismo sujeto ha presentado falsas denuncias contra personas determinadas, entre ellos, abogados, magistrados y quien sabe cuántas más”, indicó el abogado Mercado.

Mediante un correo electrónico el fiscal del caso respondió al abogado que la denuncia interpuesta se trata de un caso más de los 1.358 procesos que debe atender y por lo tanto debe esperar a que se le dé trámite como a cualquier proceso.