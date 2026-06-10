Radican tutela contra decisión que prohibió a De la Espriella usar el eslogan ‘Firmes por la Patria’

Justicia

En medio de la contienda electoral por la Presidencia de la República, en las últimas horas el magistrado de la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Rafael Albeiro Chavarro Poveda, decidió imponer una medida cautelar que ordena a la campaña de Abelardo de la Espriella retirar cualquier símbolo patrio y toda propaganda política que utilice las frases “Firmes por la Patria” y “Defensores por la Patria”.

“DECRETAR las medidas provisionales solicitadas por el actor; en consecuencia, se ORDENA al candidato presidencial, ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO; a su fórmula vicepresidencial, JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO; al grupo significativo de ciudadanos ‘DEFENSORES DE LA PATRIA’ y a las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído, procedan a RETIRAR toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: i) la bandera de la República de Colombia, el escudo y demás figuras representativas de la Nación; ii) imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; iii) saludos y emblemas representativos de las entidades castrenses; iv) así como el uso de las expresiones ‘Firmes por la Patria’ y ‘Defensores de la Patria’”, se lee en la decisión.

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A raíz de esta determinación, el abogado Fabio Humar interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, con la que argumenta que se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad electoral, la libertad de expresión política, la prohibición de censura previa, el voto libre e informado y el debido proceso.

El abogado Humar señaló en la acción constitucional que, mediante la Resolución del 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló el símbolo de “Defensores de la Patria” junto con la bandera de Colombia.

Asimismo, solicitó revocar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella rechazaron la medida cautelar que ordena retirar el uso de símbolos patrios y de la frase “Firmes por la Patria”.