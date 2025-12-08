Fiscal Daniel Hernández no sobornó a Alex Vernot para incriminar a Gustavo Petro: Archivan el caso

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

Caracol Radio conoció que la Fiscalía ordenó archivar la investigación en favor del fiscal Daniel Hernández, al concluir que no existe prueba de que el funcionario judicial haya intentado sobornar al abogado Alex Vernot en el año 2019, para incriminar al hoy presidente de la República Gustavo Petro.

La Fiscalía concluyó que Vernot no soportó su declaración y no hay un solo indicio que vincule al fiscal Hernández.

“No hay elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que permitan sostener que se encuentran estructurados los elementos objetivos del delito de soborno. Por esta razón, se impone, hacer uso de la facultad excepcional de archivar las diligencias, que se adelantan en contra de DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en acatamiento de lo señalado en el art. 79 de la Ley 9068”.

Las acusaciones sin sustento de Vernot

La investigación contra el fiscal Hernández surgió a raíz de una serie de entrevistas que Vernot dio en varios medios de comunicación en noviembre de 2022.

Para ese momento, Álex Vernot afirmó que, en 2019cuando estaba detenido, supuestamente, los entonces fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, “ofrecieron otorgarle” “casa por cárcel” a cambio de incriminar a Gustavo Petro. La propuesta aparentemente se hizo a través de unos abogados.

Daniel Hernández, ostentaba el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito para la época de los hechos, y era uno de los fiscales estrella en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y parte de la Fiscalía de Barbosa.

El documento conocido por Caracol Radio dice que Alex Vernot no dio a conocer las condiciones en que ocurrió es supuesta propuesta ilegal, ni el nombre de los abogados testigos.

Por esta razón, la Fiscalía inspeccionó el proceso adelantado en contra de Vernot, con el objetivo de establecer el nombre de los juristas que lo representaron durante el proceso en el que Hernández actuó como fiscal y encontró lo siguiente:

La abogada Alma Rocío Niño, quien representó a Vernot dijo a la Fiscalía que “nunca escuchó eso”.

El abogado Jesús Albeiro Yepes, representó a Alex Vernot por lo menos seis meses después de haber sido capturado. En entrevista del 5 de noviembre de 2025, dijo a la Fiscalía “no puedo decir que en mi presencia se le hubiese hecho ese ofrecimiento”.

Y la abogada Martha Zamora, sobre la supuesta propuesta realizada por el condenado Alex Vernot, refirió: "Uу, по, nunса, jamás, creo que el doctor Hernández y el doctor Betancourt es siempre, pues lo que yo conocí el ejercicio de su profesión, personas absolutamente serias, respetuosas las audiencias”.

Al analizar el caso, la Fiscalía determinó que, muy distinto a lo sugerido por Vernot, sus abogados afirmaron no haber recibido ninguna propuesta de parte del indiciado (fiscal Daniel Hernández)

Los señalamientos de Petro

En noviembre de 2022, el presidente Petro acusó al fiscal Daniel Hernández de generar impunidad en los principales procesos de corrupción, y afirmó que el fiscal quería construir testigos falsos en su contra, situación que la Fiscalía ya comprobó que no es cierta.

La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe ninguna prueba que indique que el fiscal Daniel Hernández haya intentado sobornar al hoy condenado Alex Vernot para incriminar a Gustavo Petro, por ello ordenó cerrar el proceso.