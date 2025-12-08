“Es un retroceso”: alcalde de Chaparral tras ataque armado contra una estación de Policía

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, confirmó que, sobre las 6:20 de la tarde del domingo 7 de diciembre, inició el ataque armado que presuntos disidentes de las Farc lanzaron contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, sur del Tolima.

Según el mandatario, por fortuna el hostigamiento no dejó personas heridas de gravedad; solo una persona resultó lesionada por una esquirla en uno de sus ojos y fue trasladada al Hospital Juan Bautista, en el casco urbano de Chaparral. Sin embargo, la población civil vivió momentos de pánico en medio del hostigamiento, que fue repelido por la Policía con apoyo del Ejército Nacional.

“Se presentó un hostigamiento por parte de grupos armados al margen de la ley contra el puesto de Policía en el centro poblado El Limón, una situación que lógicamente alarmó mucho a los habitantes y a todo Chaparral, porque es una situación que hace muchos años no se veía. Creíamos que las tomas y hostigamientos eran historia, pero desafortunadamente están volviendo”, contó González Mora.

Si bien no dejó pérdidas humanas, el ataque causó daños en la fachada de la estación de Policía, en la cual se pueden apreciar múltiples marcas de las ráfagas de fusil.

“La normalidad volvió al corregimiento; sin embargo, queda una zozobra y una sensación de impotencia y miedo en la población. También hubo afectaciones en la planta física del puesto de Policía, pero el parte del mayor Castañeda, que está a cargo, es muy favorable: no hay ningún policía herido y de la población civil nada de gravedad”, detalló el alcalde.

Todo apunta a que el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc sería el responsable del hostigamiento, ya que, apenas dos horas después del ataque, la gobernadora Adriana Magali Matiz elevó a $100 millones la recompensa por su cabecilla en el Tolima, alias ‘El Enfermero’.

“Lo que sí tenemos establecido es que es un grupo de disidencias de las Farc. Uno no podría decir a cuál columna obedece porque han llegado varios nombres y eso genera confusión”, puntualizó.

El llamado al gobierno Petro

El alcalde Helver González espera que este hostigamiento contra la fuerza pública sirva para que el Gobierno nacional le brinde un mayor respaldo a su municipio. El mandatario pidió un aumento del pie de fuerza, mayores recursos logísticos y más inteligencia.

“Estamos en un retroceso, eso es indiscutible. Nosotros pensábamos que esto ya era un capítulo pasado a la historia y, desafortunadamente, está regresando hoy”, esgrimió.

Por último, el alcalde hizo un llamado al Gobierno para que cumpla con una mayor inversión social para su población.

“Hemos conseguido unos recursos del OCAD Paz por ser municipio PDET, pero sí hace falta inversión del Gobierno nacional en vías terciarias, saneamiento básico y vivienda. El Gobierno se ha quedado corto en inversión social. Necesitamos que este Gobierno le ponga los ojos al sur del Tolima, una zona que ha vivido históricamente el conflicto armado”, concluyó.