Alerta por uso de pólvora en Antioquia: jóvenes se enfrentan en “guerras de bengalas” en Remedios

Remedios, Antioquia

Videos de cámaras de seguridad y grabaciones de ciudadanos captaron las llamadas “guerras de bengalas” que se están presentando en el corregimiento Santa Isabel, en Remedios, Nordeste de Antioquia. En las imágenes se observa cómo dos grupos de personas se ubican a lado y lado de la calle y se lanzan elementos pirotécnicos entre sí.

Este peligroso juego de jóvenes ya dejó a una primera víctima por aturdimiento: una mujer que no participaba en los enfrentamientos y fue sorprendida por el impacto de una bengala.

Las autoridades de Remedios manifestaron su preocupación ante el incremento de estos hechos. Ana Amelia Ángel Londoño, secretaria de Salud municipal, recordó que la Alcaldía adelanta campañas de prevención contra el uso de pólvora y que se aplicarán sanciones para quienes la manipulen.

“Se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan estos juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar nefasto. Para tomar medidas, las personas que sean encontradas serán sancionadas; si son niños quienes manipulan la pólvora, los responsables serán sus padres”, explicó la funcionaria.

Lesionados por pólvora en Antioquia

Antioquia ya suma 50 personas quemadas con pólvora en lo que va de la temporada navideña, siendo 12 menores de edad. La Noche de Velitas dejó 12 personas lesionadas.

Medellín encabeza la lista con 25 casos, y le siguen Bello, Nechí y El Bagre.