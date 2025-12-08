Un hombre fue asesinado en La Ceja al reclamar a un grupo de hombres por el uso de pólvora

La Ceja, Antioquia

Un hecho de intolerancia ocurrido en la noche de 7 de diciembre, en plena celebración del Día de las Velitas en La Ceja, oriente de Antioquia, cobró la vida de Johny Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años.

Según las primeras versiones, el hombre fue apuñalado luego de reclamarle a un grupo de personas por el uso indebido de pólvora en la vía pública.

El caso se registró hacia la 1:30 de la madrugada en el barrio El Consejo, donde varios sujetos consumían bebidas embriagantes y manipulaban pólvora, lo que habría iniciado una riña.

Al parecer, Cuando Quirama intentó intervenir, uno de ellos, identificado como Daniel Felipe Bedoya, alias El Negro, lo atacó con un arma cortopunzante y le causó heridas mortales en la cabeza.

Las autoridades avanzan en la recolección de información para ubicar al agresor y esclarecer totalmente los hechos violentos que han generado conmoción en la población del Oriente antioqueño.