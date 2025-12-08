Autoridades buscan a un hombre que le prendió fuego al árbol de navidad de Guarne, Antioquia

Árbol de navidad vandalizado por un hombre en Guarne. Foto: Alcaldía de Guarne.

Guarne, Antioquia

Las autoridades de Guarne, en el Oriente de Antioquia, adelantan la búsqueda de un hombre que, según quedó registrado en cámaras de seguridad, le prendió fuego al árbol de Navidad instalado en la rotonda de la Plaza de Mercado del municipio.

En las imágenes se observa al sujeto, aparentemente bajo efectos del alcohol, acercarse al alumbrado navideño y provocarle fuego.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo Oficial de Bomberos de Guarne, las llamas fueron controladas a tiempo y no se extendieron por la zona, evitando daños mayores.

El alcalde del municipio, Diego Mauricio Grisales, rechazó categóricamente el acto vandálico y pidió a la comunidad rechazar este tipo de comportamientos.

“Es un hecho lamentable. Invito a la ciudadanía a no usar pólvora, a evitar dañar los bienes públicos y a vivir esta Navidad en sana convivencia. Ya avanzamos en la individualización de la persona y estamos tras su ubicación para judicializarla”, señaló el mandatario local.

Con base en el material recopilado en las cámaras de seguridad, la Policía ya tiene plenamente identificada a la persona y trabaja en su ubicación para proceder con su judicialización.

La administración municipal hizo un llamado al respeto y cuidado del mobiliario público, recordando que es un patrimonio de todos y financiado con recursos de la comunidad.