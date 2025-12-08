Un niño de 2 años está entre los quemados con pólvora en la noche de Velitas en Medellín

Quemados con pólvora. Imagen de referencia. - Getty Images

Medellín

La celebración del Día de las Velitas volvió a dejar personas lesionadas por el uso de pólvora en Antioquia. De acuerdo con el último reporte de la gobernación, el departamento suma 47 quemados con pólvora en lo que va de diciembre.

La cifra representa una disminución del 9,6% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían registrado 52 casos.

Nuevos casos

Medellín

• Hombre de 21 años con quemaduras de segundo grado en las extremidades inferiores. Era observador y resultó lesionado por una papeleta.

• Niño de 2 años con quemaduras de segundo grado en la mano por manipulación de una chispita.

• Hombre de 31 años con quemaduras de segundo grado, amputación y laceración en los dedos de la mano y extremidad superior, por manipulación de totes.

• Hombre de 28 años con quemaduras de segundo grado en la cara, como transeúnte, por totes.

El Santuario

• Adolescente de 17 años con quemaduras de segundo grado en la cara y la mano. Era observador y resultó herido por un tote.

Puerto Triunfo

• Menor de 16 años con quemaduras de tercer grado y amputación en los dedos de la mano por manipulación de un tote.

La Ceja

• Mujer de 25 años con quemaduras de segundo grado en el cuello y el tronco, como transeúnte, por tote.

Segovia

• Hombre de 33 años con quemadura de primer grado y contusión en la mano por manipulación.

Granada

• Hombre de 59 años con quemaduras de tercer grado y contusión en la mano por manipulación de totes.

Panorama departamental de lesionados por pólvora

Del total de 47 lesionados:

• 10 son menores de edad.

• 37 son adultos.

• 4 personas han sufrido amputaciones.

A la fecha, no se reportan intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol.

Medellín continúa liderando las cifras con 25 lesionados, seguido por Bello, Nechí, Segovia, El Bagre y otros municipios que reportan entre uno y dos casos.