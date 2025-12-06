Maye Aroca: La nueva voz de la música colombiana presenta ‘Con el Llano en la piel’

La música llanera tiene una nueva obra maestra que ya está sonando en todas las plataformas musicales: “Con el Llano en la piel”, el más reciente sencillo de la artista colombiana Maye Aroca, quien sella con este lanzamiento el amor eterno por la inmensa llanura colombo-venezolana.

Desde el departamento del Meta, Maye Aroca representa con honor el folclor colombiano, exaltando la identidad heredada de las tradiciones campesinas del oriente del país, llevando este joropo “tramao” a todo el país con modernidad, alta calidad y la fuerza de esta bella cultura.

“Con el Llano en la piel” es el resultado de una colaboración poderosa que enaltece las raíces llaneras, gracias a la emotiva letra de la maestra Nidia Guerrero Martínez; además de los vibrantes arreglos de Maye y Carlos Quimbaya, que fueron grabados en Quimba Records Villavicencio.

La grabación contó con la participación de figuras de la música llanera como los maraqueros Juan Camilo Galindo y Ricardo Bolívar, el bajista Jesús David Coca y el arpa de Jairo Rivera. Para la postproducción y mezcla, aportó su experiencia el maestro Julián Crosswhite.

El videoclip, que ya está disponible en YouTube, fue realizado por Cincuenta Audiovisual en la Finca Neiva, de propiedad de la familia Mejía Marín, quienes abrieron sus puertas para que se pudiera mostrar a través de esta producción la belleza infinita de este agreste llano.

¿Quién es Maye Aroca?

Maye Aroca nació hace 18 años en Villavicencio, Meta. Ha grabado nueve videoclips, además, su repertorio incluye canciones actuales, clásicos y de su propia autoría. Después de 10 años de carrera musical, Maye es la prueba contundente de que vale la pena apostarle al folclor.

Con su agrupación Los Mayeros trabajan incansablemente por perpetuar esta identidad cultural que tanto amamos en la Orinoquia colombiana, y “Con el Llano en la piel” es una invitación abierta a vibrar con el joropo que hacemos en Colombia.

En entrevista con Caracol Radio, la artista contó que desde muy pequeña hizo parte de una escuela en la que la potenciaron como artista integral. Sus padres son de La Guajira y de Bogotá pero siempre le han inculcado el amor por la música y el arte.

“Esta canción es un tema de la maestra Nidia Guerrero, yo quedé enamorada de esta canción y empezamos a armar la armonía y la música, sabíamos que iba a quedar bonita, pero este resultado superó lo que teníamos pensado”, indicó la artista sobre su canción.

¡La canción ya está disponible en tu plataforma musical favorita!