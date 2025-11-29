Ana Torroja reflexiona sobre su paso por Mecano y lo convierte en música

Mecano fue tal vez de las bandas españolas que más nos marcaron en los 80’s y 90’s a este lado del continente, en Latinoamérica. La agrupación de tecno pop con sus canciones como ‘cruz de navajas’, ‘Me cuesta tanto olvidarte’ o ‘hijo de la luna’ nos dejaron marcada en el corazón y la mente la icónica voz de Ana Torroja, su vocalista.

Ana Torroja luego de la separación de Mecano continúo su carrera en solitario, mostrando y maximizando esa voz tan particular y característica de ella.

Recientemente, para cerrar este 2025, Torroja presentó un tema titulado ‘Se ha acabado el show’ como el primer avance de lo que será su próximo álbum en donde viaja al pasado y revisa lo que hay en su corazón de las vivencias con Mecano.

Actualmente está promocionando su segundo corte llamado ‘La maleta’ y pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar de esta canción, su nuevo disco y los proyectos que vienen para 2026.

“La Maleta es el segundo sencillo de mi disco que saldrá a finales de marzo. Este tema habla de mi bagaje musical, nace de esa pregunta que me hacen los periodistas de si echo de menos la época de Mecano y a partir de ahí empiezo a contar todo lo que viene conmigo”, contó la artista.

Agregó que lo más difícil para ella fue encontrar su propia identidad y separarse de esa Ana de Mecano: “Luego uno agradece, si no hubiera sido por la ruptura de Mecano yo no me hubiera planteado hacer una carrera en solitario”.

Haciendo un viaje hacia el pasado, ve a la Ana Torroja joven, de Mecano, más serena y orgullosa de lo que ha conseguido porque en ese momento era muy difícil el camino de la música.

“Viaje hacia el pasado con Mecano”:

Este es el nombre que lleva el próximo disco de Ana Torroja que saldrá el siguiente año. La artista indica que se tomó el tiempo necesario para este producto musical. Lo destaca como su álbum más personal: “Todas las canciones tienen un sentido y un para qué, para mí ninguna de ellas sobra, son las que deben de ser”.

Visita a Colombia:

En este momento se encuentra preparando una gira para estar en diferentes escenarios de varios países para presentar este nuevo disco y cantar sus canciones más reconocidas, por el momento planea que sea en el mes de mayo de 2026, pero pronto saldrán las fechas.

La artista adelantó que para este nueva producción musical vienen otras canciones que estará presentando próximamente como sencillos musicales y agregó que entre esas novedades musicales también existe una colaboración musical muy especial para ella que muy pronto estará revelando.