Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 21 de mayo 2026: números ganadores y premios

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 21 de mayo 2026

Este jueves 21 de mayo de 2026 se juega la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 14. 000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2847 es:

Número : Pendiente sorteo

Serie: Pendiente sorteo

Resultados Lotería del Quindío HOY 21 de mayo 2026

Este jueves 21 de mayo de 2026, a través de un comunicado, la Lotería del Quindío dio la noticia de que no se haría esta fecha:

“La Lotería del Quindío E.I.C.E. informa a la opinión pública, medios de comunicación, distribuidores, concesionarios,loteros y clientes en general que, en ejercicio de su deber de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos, ha decidido suspender temporalmente el cronograma de sorteos programados. Durante 59 años, la Lotería del Quindío ha sido símbolo de tradición, confianza y compromiso social. En los últimos dos años, hemos transferido más de $30 mil millones al sistema de salud y entregado premios por más de $23 mil millones a nuestros apostadores, cumpliendo con nuestra misión de generar bienestar para los quindianos", detalla el comunicado.

Resultados de ColorLoto HOY 21 de mayo 2026