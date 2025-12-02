Ela Taubert, triunfa en Bogotá, con un show único de su gira ‘Preguntas a las 11:11 tour″

La estrella del pop y ganadora del Latin GRAMMY®, continúa consolidándose como una de las voces más prometedoras del pop latino. La cantautora colombiana regresó a su ciudad natal, Bogotá, para culminar el último show de la etapa Latinoamericana de su exitosa gira ‘PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR’ con un sold out en el lugar donde la vio crecer.

A lo largo de la noche, Ela dio vida a su aclamado álbum debut ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ con una actuación de primer nivel que hizo que los fans cantaran cada una de las letras. El teatro se llenó de pop latino a lo largo que ELA interpretaba las canciones favoritas de sus fans, cómo “Crecer”, “¿Cómo Es Que Tú?”, “¿Te Imaginas?”, “¿Para Qué?”, “¿Es En Serio?”, “¿Quién Soy Para Juzgar?”, “¿Trato Hecho?”, “Preguntas”, “Quiero Olvidarte (Respuesta #1)” y su colaboración con JAY WHEELER, “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)”, entre otras.

Como sorpresa especial para sus paisanos, Ela debutó su nuevo tema “TE PROMETO”, del que ha estado adelantando en sus redes sociales durante las últimas dos semanas. En cuanto los fans reconocieron el estribillo, se unieron al canto, creando uno de los momentos más emotivos y potentes de la noche.

Acerca del tema Ela expreso: “No se por donde empezar! Escribí esta canción con todo mi amor, puse cada pedazo de mi en ella, la escribí sintiendo mucha nostalgia pero tan agradecida por todo lo que hemos vivido juntos. Hoy, con esta canción empiezo a despedirme de una era. Se cierra un ciclo. Le digo adiós a esta primera etapa de tantas preguntas que nos unieron y nos permitieron tener tantas preguntas que nos unieron y nos permitieron tener tantos recuerdos JUNTXS. Esta canción se llevo un pedazo de mi que espero puedan recibir en sus corazones y GRACIAS por estar hoy conmigo en una noche tan especial.”

Desde que Ela compartió el adelanto en las redes, antes del estreno, el audio y el vídeo que lo acompaña han obtenido reacciones positivas por parte de los fans, acumulando más de 35,000 creaciones de contenido generado por los usuarios en TikTok y más de 6 millones de vistas del vídeo. Asimismo, la canción ya está disponible y actualmente domina las listas de éxitos a nivel global, además de haber debutado #5 entre los vídeos más populares de YouTube.

Ela cerró su último show en LATAM con una actuación llena de energía de su éxito mundial “¿Cómo Pasó?”, dejando al público saltando y cantando a todo pulmón. Emocionada, Ela expresó su gratitud hacia sus fans por seguir su carrera y hacer que todos sus sueños se cumplan, creando una noche inolvidable llena de conexión y emoción.

La artista continua con su gira por Estados Unidos, patrocinada por Toyota, con próximas paradas en Nueva York el 7 de diciembre y Miami el 13 de diciembre, donde cerrará la gira con su último concierto, tras iniciar en Los Ángeles con un teatro lleno.