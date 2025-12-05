Mauricio y Palodeagua celebran 23 años con un himno al amor: “Mariposas de Papel”

“Mariposas de Papel” es el nuevo lanzamiento de Mauricio y Palodeagua, una canción profundamente romántica que celebra el amor en su forma más pura: el amor hacia su hija, hacia su esposa y hacia la vida misma. Compuesta por Mauricio Rodríguez y Efraín Ardila, creadores también del éxito “A ver qué pasa”, esta obra nace del sentimiento universal de las mariposas en el estómago que aparecen cuando estamos cerca de las personas que amamos.

En esta canción, esas mariposas se transforman en un símbolo de esperanza: esperanza en el amor, en la familia y también en Colombia. “Mariposas de Papel” mezcla magistralmente el merengue con el chandé colombiano del Atlántico, evocando la alegría, el ritmo y la esencia del Carnaval de Barranquilla. El resultado es una fusión vibrante llena de realismo mágico, color y sabor caribeño.

Producida por Mauricio Rodríguez y Camilo Godoy, la canción lleva un beat largo, enérgico y contagioso, invitando a bailar mientras transmite una historia íntima y emocional. Este lanzamiento llega en un momento muy especial para Mauricio, quien celebra 23 años de carrera artística, reafirmando su compromiso con la cultura, la música y el público que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

El videoclip oficial, dirigido por el propio Mauricio, refleja toda la emotividad de la canción con una paleta de colores en tonos pastel y la presencia de la energizante pollerona de Erika Peralta. La producción contó con la dirección de cámaras de Alexis Sánchez Muñoz, iluminación de Iván Santiago Melo, postproducción de Juan Manuel Mesa y la actuación de los músicos de la banda: María Alvarado, Alfred Díaz, Camilo Godoy y Erika Peralta.

“Mariposas de Papel” ya está disponible en todas las plataformas digitales, consolidándose como un homenaje al amor, la familia y la esperanza que mueve a un país entero. Es un regalo musical que une tradición, ritmo y sentimiento.