J Balvin regresa a Bogotá: fecha confirmada para su esperado show

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ somos sede de grandes eventos. Después de seis años de ausencia en los escenarios capitalinos, el cantante de música urbana J Balvin vuelve en concierto a Bogotá como parte de su gira ‘Made in Colombia - Ciudad Primavera’, el sábado 13 de diciembre de 2025. El encuentro con sus seguidores será en el Estadio El Campín y contará con entrada con boletería.

Con estas palabras en sus redes sociales, el colombiano confirmó su regreso: “Bogotá creyó en mí… y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal, una chimba de experiencia que esté a la altura de su energía y su vibra. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno 🤍 Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los Amo.”

Este evento se sumo a la presentación que ofreció el artista el 29 de noviembre en Medellín y promete ser una experiencia sin precedentes. así agradeció a la ciudad de la eterna primavera.

Después de años de ausencia en la escena musical capitalina, el reguetonero prepara una propuesta escénica renovada, donde el escenario se transformará en un jardín lleno de flores y emociones.

JBALVIN EN BOGOTA INSTAGRAM JBALVIN Ampliar

J Balvin, con más de 67 millones de seguidores en Spotify, viene de cerrar su gira Back To The Rayo por Norteamérica, la cual se ubicó entre las 10 giras más importantes del mundo, según la revista Pollstar.

Ahora, con “Ciudad Primavera”, el artista busca celebrar sus raíces y rendir homenaje al país que lo vio consolidarse en la industria musical.

El intérprete de éxitos como ‘6 AM’, ‘Ay Vamos’ llegará a Bogotá con una versión extendida del show anunciado para Medellín, prometiendo una producción de gran nivel y una experiencia única para sus seguidores.

Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.