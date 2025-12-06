“Hubo fallas en la atención médica”: familiares de joven que murió por dengue en Barrancabermeja

La familia de Jean René Jaimes Barón, el hombre de treinta y dos años que murió por dengue en Barrancabermeja, reconstruyó para Caracol Radio la secuencia de horas que René vivió buscando atención médica.

Su hermana, Ariana Jaimes, cuenta que Jean Jaimes fue a urgencias el día anterior, pero al ver la sala llena decidió regresar a su casa sin ser atendido.

En la madrugada del jueves cinco de diciembre, René Jaimes comenzó a vomitar de manera intensa y empezó a debilitarse. Sobre las siete de la mañana del mismo día, Jaimes ingresó nuevamente a urgencias. Pero, al ingresar al hospital, ya no tenía fuerzas.

En contexto: La Secretaría de Salud confirma la muerte de un hombre de 32 años por dengue en Barrancabermeja

Según relata la familia, alrededor de las diez de la mañana le tomaron exámenes, pero al llegar el mediodía aún no había resultados.

Hacia la una de la tarde, la familia de Jean Jaimes preguntó, nuevamente, por el estado de Jaimes. La respuesta que recibió fue: “le estamos dando prioridad a los que llegaron en la madrugada”. Para ese momento ya se acercaban a las dos de la tarde.

Una hora después, Jean Jaimes se descompensó. Lo llevaron a la sala de reanimación y su estado empeoró rápidamente: comenzó a sangrar por las encías, los ojos se le estaban poniendo amarillos, tenía frío y la respiración era tan agitada que, según la familia, el especialista advirtió que podían perderlo en una de esas respiraciones.

Le puede interesar: Sergio Muñoz en lista de la U a Cámara; también están Diego F. Ariza y un exalcalde de Málaga

Los médicos dijeron que necesitaba ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos, pero en ese momento no había cama disponible.

La familia asegura que empezaron a buscar opciones con el apoyo del personal, pero en un centro del Magdalena Medio no lo recibieron por su afiliación a la Nueva EPS.

“Le negaron el servicio de ser atendido en UCI por tener servicios de la Nueva EPS, ya que ellos no reciben pacientes de allá”, contó la hermana de Jean Jaimes.

Lea también: Comienzan las fiestas de fin de año: recomendaciones para evitar incendios y quemados por pólvora

La remisión finalmente se logró a través del CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que autorizó el traslado a la UCI de VivaSalud en Floridablanca.

Ariana recuerda que ese momento fue especialmente difícil. No había ambulancia medicalizada disponible en el hospital porque la que tenían había salido hacia Bucaramanga.

La condición de Jean Jaimes ya era tan delicada que el especialista decidió intubarlo antes del traslado. Salió del hospital alrededor de las diez de la noche.

Le recomendamos: En Bucaramanga, hay polémica por la forma en que fue ratificado el gerente del Acueducto

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja, por ahora, no entregó detalles sobre los tiempos de atención ni sobre las gestiones del traslado. En su comunicado oficial se limitó a reiterar el llamado, a no automedicarse ante síntomas de dengue.

“El paciente tuvo unos días importantes con sintomatología en casa en automedicación. No automedicarse. Apenas tengamos síntomas asociados a dengue, es importante asistir a la prestadora de la cual hace parte su EPS”, señaló el secretario Andrés Manosalva Camargo.

El distrito informó además que la Liga contra el Dengue realizó un barrido en el sector donde vivía Jean René y que se mantienen otros casos activos en vigilancia.