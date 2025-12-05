En Bucaramanga, hay polémica por la forma en que fue ratificado el gerente del Acueducto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La junta directiva decidió mantener al gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez, y Sarmiento aseguró que no fue informado del proceso.

Suárez hizo parte del gabinete de la administración de Jaime Andrés Beltrán.

La decisión fue tomada por la junta directiva el pasado 11 de noviembre, pese a que el Municipio es dueño del 78% de la empresa y tiene dos delegados en la junta.

Pues, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, son nombres que también vienen del gabinete de Beltrán.

En contexto: Acueducto de Bucaramanga aclara cómo avanza el cambio de medidores

En una carta enviada este 04 de diciembre, Sarmiento aseguró que se enteró del nombramiento después de que ya se había realizado y calificó el hecho como una falta de transparencia que complica las cosas a la entidad para funcionar bien.

El concejal de verde, Carlos Parra, reiteró que este tema, revelan problemas de transparencia al interior de la empresa.

Lea también: Candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga participan en Diálogos en Democracia de Prisamedia

“La ciudadanía tiene que conocer que a escondidas del alcalde designado se escogió al gerente del acueducto. Esto es un problema muy serio porque es un asunto de transparencia. En la empresa, tal vez, la más importante de los bumangueses, tener procesos transparentes es vital para que la contratación y la salud de la empresa sea correcta”,

En palabras de Parra, estos movimientos internos muestran todo lo contrario. Para hacerse una idea, en procesos anteriores se usó una firma cazatalentos y hubo una deliberación amplia.

“Pero, en esta ocasión se hizo sin el conocimiento del alcalde de Bucaramanga. Eso quiere decir que estos dos delegados resultan leal al anterior alcalde”.

Le recomendamos: CNE define el futuro de la candidatura de Cristian Portilla este viernes 5 de diciembre

A este malestar se le suma un síntoma que no es nuevo: el cambio masivo de medidores. El intercambio ha sido cuestionado por presuntas violaciones al debido proceso y falta de información previa a los usuarios.

“Este gerente, a pesar de que no hizo la compra de medidores, ha efectuado el plan de reposición masiva de medidores. Que ha derivado en cientos de violaciones al debido proceso. Una situación bastante grave para los ciudadanos en la que a mansalva terminan cambiando el medidor y generando una deuda en su recibo”.

Le contamos: ¿Llegará Metrolínea a Piedecuesta? Esto es lo que se conoce de la incorporación de nuevas rutas

Sarmiento pidió convocar una asamblea extraordinaria para revisar la designación del gerente y las reglas de la empresa. Mientras tanto, el Concejo anunció que citará a la empresa para que explique el alcance de estas decisiones.