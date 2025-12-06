La Secretaría de Salud confirma la muerte de un hombre de 32 años por dengue en Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja confirmó la muerte de un hombre de 32 años por dengue. De acuerdo con el reporte preliminar, el paciente presentó varios días de síntomas en casa y se automedicó antes de asistir a un servicio médico, lo que habría retrasado la atención adecuada.

El secretario de Salud, Andrés Manosalva Camargo, explicó que el hombre ingresó el 4 de diciembre a una IPS privada del distrito.

Allí recibió el manejo correspondiente, pero su condición empeoró y tuvo que ser remitido a una unidad de cuidados intensivos en Floridablanca a través del Crue, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que coordina los traslados según la gravedad de cada caso. En ese servicio, el hombre falleció el viernes cinco de diciembre.

“El paciente tuvo unos días importantes con sintomatología en casa con automedicación. Aquí queremos dar un mensaje importante: no automedicarse. Apenas tengamos síntomas asociados a dengue, es importante asistir a la prestadora de la cual hace parte su EPS”, señaló Manosalva.

Tras la confirmación del caso, los equipos de la Liga contra el Dengue realizaron un barrido en el sector donde vivía la víctima para identificar criaderos del mosquito y reforzar las acciones de control.

La Secretaría también reportó que en el distrito hay otros casos activos de la enfermedad, catalogado como dengue grave que permanece bajo manejo médico.

“Estamos en unidad de análisis con todo el equipo de vigilancia epidemiológica para evitar que esto siga presentándose”, agregó el funcionario.