Comienzan las fiestas de fin de año: recomendaciones para evitar incendios y quemados por pólvora

Bucaramanga

Autoridades de socorro en Bucaramanga, alertaron sobre el incremento de incendios, quemaduras y otros incidentes que suelen presentarse por descuidos en el manejo de fuego, instalaciones eléctricas y pólvora en fiestas de fin de año.

Jorge Villareal, director de Bomberos de Bucaramanga, pidió a la ciudadanía extremar cuidados con las velas que se encenderán este domingo 7 de diciembre.

“Que las personas tengan mucho cuidado con el fuego que generan esas velas, no lo hagan cerca a instalaciones de gas o instalaciones eléctricas. Tampoco es recomendable hacerlo dentro de las viviendas, se pueden generar unos problemas muy grandes. La recomendación es que sigan con mucho cuidado esas indicaciones, además, igualmente los cortocircuitos que se pueden generar con las instalaciones eléctricas, verificar que los cables estén en buen estado, verificar que no estén cerca a fuentes de agua donde de pronto un cable que esté pelado pueda generar también una chispa y nos pueda ocasionar un incendio dentro de la vivienda”, comentó.

Recomiendan también desde Bomberos, que la gente en sus hogares tenga un extintor, “así como generalmente las personas lo tienen dentro de sus vehículos. Es bueno que también en los hogares exista un extintor para que ante cualquier citación de fuego pues se pueda controlar directamente y rápido”, Jorge Villareal agregó el director de Bomberos de Bucaramanga.

Por su parte, Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, destacó que diciembre, aunque es un mes de alegría, también representa un periodo en el que aumentan los riesgos asociados al uso indebido de pólvora.

“Su manipulación puede causar quemaduras, lesiones permanentes, incluso una chispa puede convertirse en una tragedia. Recordemos que en la ciudad de Bucaramanga está restringida su venta y su uso. La prevención comienza por cada uno de nosotros en casa. La pólvora no sólo afecta a quienes la manipulan, también perjudica a niños, adultos mayores, personas con autismo y a nuestras mascotas, que pueden sufrir ansiedad, taticardia y desorientación por las detonaciones”, señaló el funcionario.

Recomendaciones para evitar incendios

No sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones informales que puedan generar descargas de luz graves.

No descuidar velas ni ubicarlas junto a elementos que puedan ser inflamables.

No se debe encender fuego sobre gasodomésticos o medidores de gas y estar atentos a la cocción de los alimentos.

Es necesario cerrar las llaves de gas y desconectar equipos eléctricos y luces navideñas antes de salir de vacaciones y estar siempre pendientes de los niños y no permitirles usar pirotecnia.

No aplicar jabón en caso de una quemadura en la piel, de acuerdo con Bomberos, se debe aplicar agua, llamar a la Línea de Emergencias 123 y seguir las recomendaciones de un profesional de la salud.

y seguir las recomendaciones de un profesional de la salud. Revisar el enchufe del árbol de Navidad, estos no deben estar en mal estado o defectuosos, pues en segundos se pueden generar incendios.

No descuidar o dejar encendido toda la noche el árbol de Navidad u otras iluminaciones toda la noche porque se puede generar un recalentamiento.

Adquirir los dispositivos luminosos para el hogar en establecimientos de confianza y de marcas con calidad garantizada.

Desconectar los inflables navideños que se tengan en el jardín porque en cualquier momento se pueden presentar descargas eléctricas en sus mecanismos de funcionamiento o iluminación.

¿Cuáles son las líneas de emergencia?

“De Bomberos en Bucaramanga la línea oficial es el #119. Es el teléfono que recibe las llamadas en la central de alarma de la estación central y redistribuye a las otras estaciones. No importa el tipo de situación. Desde que esté afectada una vida, inclusive las mascotas o estén involucrados los bienes, nosotros estamos para servir a la comunidad”, confirmó Jorge Peña, Capitán de Bomberos de Bucaramanga.