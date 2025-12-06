Sergio Muñoz en lista de la U a Cámara; también están Diego F. Ariza y un exalcalde de Málaga

Bucaramanga

El ex vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander, UIS y ex secretario de Planeación del departamento, Sergio Isnardo Muñoz hace parte de la lista de candidatos del partido de la U a la cámara de representantes.

Muñoz, ingeniero industrial, venía trabajando en los últimos años en el congreso de la República; ahora reaparece en el plano regional con la aspiración de llegar a la cámara en representación de Santander.

“Hay que recuperar el liderazgo de Santander; en Bogotá nos lo han quitado. Estamos rezagados en cuanto a la inversión nacional y muestra de ello son las vías y el sistema de transporte de Bucaramanga, Metrolínea”, afirmó durante los actos de inscripción de la lista.

Dijo que “Santander, que es la cuarta economía del país, tiene cómo reclamar lo que nos pertenece”.

Otros integrantes de la lista

En la plancha de la U, a la cámara de representantes por Santander aparecen otros nombres de personas reconocidas en el ámbito regional.

Uno de ellos es Diego Fran Ariza, ex contralor de Santander y ex concejal de Bucaramanga. Intentó conseguir el aval del partido Liberal. Por eso, en una entrevista con Caracol Radio dijo que seguía siendo de pensamiento liberal, pero que “no estuvo de acuerdo con algunas decisiones del partido”.

“Estoy en la U; un partido decente, de derecha que lo único que quiere es trabajar por este país”, afirmó.

Óscar Joya, quien fue alcalde de Málaga en el anterior periodo administrativo también se presenta como candidato a la cámara de representantes. “La voz de las regiones debe escucharse en el plano nacional. Como alcalde viví la orfandad política. Hay otras necesidades y otros conceptos y sólo quien los vive los puede manifestar. Es una especie de voto de protesta que vamos intentar elevar”, afirmó.

En la plancha también están Julián Andrés Fonseca; Luz Elena Rodríguez; María Isabel Mantilla y Yulexy Judith Villamizar.

Las elecciones para escoger nuevos integrantes del congreso serán el 8 de marzo de 2026.