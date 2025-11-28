La Contraloría realizó visita de inspección al proyecto del Hospital de Cuarto Nivel en Risaralda

Durante una visita de seguimiento realizada por la Contraloría General de la República a las obras del Hospital de Alta Complejidad de Risaralda, el ente de control reconoció los avances del proyecto y las gestiones adelantadas por la Gobernación para garantizar la continuidad y ejecución de la primera fase de esta obra.

La delegación estuvo encabezada por el Contralor Nacional Delegado para la Salud, Edgar Julián Niño, quien sostuvo una reunión con el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa y el equipo técnico encargado de la obra, espacio en el que se revisó el estado actual del proyecto y la evolución de sus diferentes fases.

El nuevo gerente del Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda, Julián Herrera López, expuso las acciones realizadas que han permitido asegurar la viabilidad del proyecto y se destacó que el cierre financiero ya se encuentra garantizado por un valor superior a los $700 mil millones.

Esto confirma que los recursos requeridos están asegurados y que actualmente se avanza en el diseño del modelo de operación del hospital, orientado a garantizar su sostenibilidad y funcionamiento eficiente.

“El señor gobernador manifestó que los recursos se encuentran asegurados y que actualmente se encuentra el desarrollo y finalización del modelo de operación que es el que va a garantizar que cuando se finalicen las obras se ponga en funcionamiento y la obra no se convierta en un elefante blanco.”

Afirmó que la visita permitió evidenciar avances significativos en la construcción de la primera fase y aseguró que la Contraloría seguirá realizando un acompañamiento preventivo al proyecto.

¿Quién es el nuevo gerente del Hospital Regional de Alta Complejidad?

Se trata de Julián Herrera López, Administrador Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Alta Gerencia, con experiencia en modelos de gestión y análisis de riesgos en entidades públicas del departamento. Herrera López ha liderado políticas de transparencia y estructuración de proyectos públicos de alto impacto.

Entre los principales retos está conducir las múltiples fases de construcción y garantizar la operatividad del complejo hospitalario, catalogado como una de las 100 megaobras de Colombia.

El proyecto no solo fortalecerá la atención en servicios de alta complejidad, sino que además se convertirá en un motor para la docencia, la investigación y la formación del talento humano en salud.

Desde la gerencia del proyecto se destacó la solidez del equipo técnico que acompaña el proceso y se ratificó el compromiso de cuidar los recursos públicos, cumplir los cronogramas establecidos y entregar un hospital moderno, eficiente y al servicio de cerca de cuatro millones de ciudadanos de Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle, Chocó y Tolima.