Gimnasio al aire libre y totalmente equipado en Bogotá: Ubicación y con entrada GRATIS

Este gimnasio es un espacio entregado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que ha llamado la atención y ha sido muy reconocido en redes sociales por encontrarse en un lugar poco habitual, público y además por contar con todas las máquinas necesarias para realizar un entrenamiento completo, lo que se encontraría en un gimnasio convencional de la ciudad y no debajo de un puente al aire libre.

El proyecto hace parte de la mega obra de valorización de la avenida El Rincón, desde la carrera 91 hasta la avenida Boyacá. Esta obra pone en servicio 2,35 kilómetros de vía, 2, 1 kilómetros de ciclorruta, más de 54.700 metros cuadrados de espacio público, más de 460 nuevos árboles, 13 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, 35 máquinas de gimnasio al aire libre y 294 luminarias nuevas.

Entre el equipamiento con el que cuenta este gimnasio: ofrece zonas para trabajar todos los grupos musculares, prensas y volantes para hombros, pecho y espalda; máquinas de pierna y elípticos para el tren inferior y el cardio; barras de dominadas y paralelas para ejercicios de calistenia.

En total, el gimnasio tiene 35 equipos distribuidos entre las barras de calistenia y 19 máquinas adicionales, así como bicicleteros y mesas de recreación pensadas para descansar o compartir.

Bogotá cuenta con varias zonas en los parques públicos donde se puede hacer ejercicio con algunas máquinas, pero es la primera vez que hay uno de estos con gran variedad de equipos.

¿Dónde está ubicado?

Este gimnasio fue instalado debajo de los puentes de la Avenida Boyacá con calle 127 y lo mejor es que todo es accesible, gratis y sin necesidad de membresía.

El IDU ha instalado gimnasios al aire libre en varios parques de Bogotá, con máquinas diseñadas según estándares europeos. La diferencia es que estos gimnasios tradicionales están en parques, pero este de la Boyacá está bajo un puente: un guiño urbano al aprovechamiento del espacio, algo que podría inspirar nuevos desarrollos públicos.

Este gimnasio gratuito y al aire libre, hace parte de las intervenciones que está haciendo el IDU, otras de ellas son: el bajo puente de la calle 53 con avenida NQS (carrera 30), a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Gracias a la estrategia “Puentes que Unen”, la Alcaldía Mayor de Bogotá recuperó 1.407 metros cuadrados de espacio que durante años estuvo marcado por la inseguridad, el arrojo de basura y el abandono.

Después de 16 meses de trabajos que involucraron al IDU, la Alcaldía Local de Teusaquillo, la UAESP y el Jardín Botánico, el bajo puente fue reinaugurado el 12 de noviembre de 2025.