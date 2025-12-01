La ciclovía nocturna de la Avenida del Río cerrará por el resto del año debido a los alumbrados

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció modificaciones en los horarios de la ciclovía nocturna con motivo de la temporada de alumbrados navideños. A partir del 1 de diciembre, el tramo de la Avenida del Río cerrará por el resto del año para facilitar la afluencia de visitantes que recorren la zona iluminada.

El trayecto Estadio continuará funcionando en la noche hasta el 23 de diciembre, mientras que los horarios de ciclovía dominicales y festivos se mantendrán sin cambios hasta el 28 de diciembre. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para programar sus recorridos con anticipación y consultar la información oficial del Inder.

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk expresó “Ojo, en el mes de diciembre no habrá ciclovía nocturna en la Avenida del Río. ¿Por qué? Por la gran afluencia de gente y por el tema de los alumbrados, no podemos cerrar ese espacio porque la gente se detiene mucho para ver los alumbrados”

Este año, las ciclovías han registrado una alta participación; mensualmente atienden a más de 97.000 personas, y junio se consolidó como el mes de mayor afluencia con 161.000 usuarios en actividades recreativas, deportivas y de movilidad.

Medellín cuenta actualmente con 49 kilómetros habilitados de ciclovías, lo que permite conexión directa entre corredores como El Río y El Poblado, favoreciendo la movilidad segura, el encuentro ciudadano y la apropiación del espacio público.

La Administración Distrital destacó que el uso de estos espacios continúa siendo una estrategia clave para promover la salud, el bienestar, la recreación y la movilidad sostenible en la ciudad.