Bogotá está lista para la temporada decembrina: hay más de 600 actividades culturales

Bogotá D.C

La época navideña en Bogotá se inaugura con el Gran Encendido de la Navidad este viernes 5 de diciembre en el Parque El Tunal. Los ciudadanos podrán reunirse alrededor de la música y el festejo, con presentaciones de la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, ambos nominados a los Premios Grammy, así como también a la agrupación vallenata Los Diablitos, entre otros artistas locales y nacionales.

Este evento organizado por la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto de Recreación y Deporte, el Grupo Energía Bogotá y Enel Colombia, es totalmente gratuito.

Durante el evento, se llevará a cabo el conteo regresivo y el encendido del árbol de Navidad de 56 metros de altura. El espectáculo estará acompañado de efectos especiales y juegos artificales, y la presentación de la canción oficial de la Navidad, “Mi ciudad, mi casa”, compuesta por la cantante Laura Kalop.

El Día de las Velitas, el 7 de diciembre, se realizará el tradicional Desfile de Comparsas. Desde las 3:30 de la tarde más de 1.000 artistas recorrerán la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar, donde se presentará el Coro Filarmónico Infantil de la Filarmónica de Bogotá y La Real Charanga.

En la Plaza de Bolívar se proyectará la producción internacional de “Una ciudad imaginada”, con efectos especiales de última generación y más de 50 artistas en escena que llevará a los asistentes por una travesía sensorial proyectando los sueños de la ciudad.

En el Parque Metropolitano El Tunal se llevará a cabo un espectáculo con efectos especiales, mapping, acrobacias, música en vivo y más de 75 artistas en escena.

Este año en la agenda de ‘Navidad es Cultura’ se tienen programadas 600 actividades artísticas y culturales con más de 4.300 artistas locales.