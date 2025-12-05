Redes estallan con memes tras el sorteo del Mundial 2026: Estos son los mejores

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington (Estados Unidos). Allí, cada una de las 48 selecciones participantes conocieron sus rivales en la fase de grupos del torneo que también tendrá a México y Canadá como sus anfitriones.

Este evento contó con la presencia de varias celebridades, incluyendo figuras relevantes en Estados Unidos como Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Tom Brady, quienes se encargaron de sortear las balotas en las que quedaron conformados los doce grupos del primer campeonato mundial que contará con la presencia de 48 participantes.

En el caso de Colombia, quedó emparejado en el grupo K, donde será rival de Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica o Congo. Asimismo, estuvieron presentes diferentes celebridades para animar el sorteo en la capital estadounidense como Andrea Bocelli, Robbie Williams o Nicole Scherzinger.

Precisamente, la presentación de estos artistas, así como el Premio Nobel de Paz que la FIFA le otorgó a Donald Trump, dieron mucho de qué hablar más allá de los grupos que quedaron sorteados de cara a la Copa del Mundo 2026.

De hecho, esto generó una serie de memes que circularon por las redes sociales durante la ceremonia. En ellas, Trump no solamente fue protagonista, sino que también estuvieron Claudia Sheinbaum y Mark Carney, la presidenta de México y el primer ministro de Canadá, respectivamente.

Cuando votas por ti mismo como EMPLEADO DEL MES #Mundial2026 pic.twitter.com/sc984VYJfj — Luis Nalvarte (@LuisNalv) December 5, 2025

No le den nunca más a los gringos organizar un mundial por favor#MundialxTelefe #Mundial2026 pic.twitter.com/WTjgwRZ2mQ — marquitos (@marquitog14) December 5, 2025

porque meten tanto show los yankees, podes sacar las pelotitas de una vez #Mundial2026 pic.twitter.com/6Nvi5IGfqM — luli ×͜× 🇦🇷 (@tchlmtxstyles) December 5, 2025

Mi cara cuando vi que la FIFA le da un premio a la PAZ a Trump... #Mundial2026 pic.twitter.com/jQv6Yls5pb — Incognito (@necesitonombre) December 5, 2025

Pudo ser esto el sorteo del #Mundial2026, pero ustedes le tuvieron miedo al éxito. pic.twitter.com/ehkekcnYX3 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 5, 2025

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?

Tras el sorteo, los grupos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte

Grupo B

Canadá

Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania, Suecia, Polonia o Albania

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak, Bolivia o Surinam

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Nueva Caledonia, Jamaica o Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Cabe señalar que la FIFA dará a conocer el calendario completo de la fase de grupos este sábado 6 de diciembre para definir en qué escenarios jugarán las selecciones participantes de esta Copa del Mundo. En el caso de Colombia, podría jugar en tres de Estados Unidos o en dos de México.

Atlanta

Miami

Houston

Guadalajara

Ciudad de México.

¿Cuándo se definirán los demás clasificados al Mundial 2026?

Hasta el momento, 42 selecciones lograron su clasificación al Mundial 2026 por vía directa. Los otros seis se conocerán por medio de los repechajes que tendrán lugar en marzo tanto en Europa como a nivel intercontinental.

En uno de ellos, se conocerá el último rival de Colombia, ya que Nueva Caledonia, Jamaica y Congo se enfrentarán en Guadalajara para completar el grupo K.