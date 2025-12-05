¿Cuándo comienza el Mundial 2026? Partido inaugural, fecha, hora y TV en Colombia

El 2026 es un año bastante esperado por millones de personas en el mundo, ya que se realizará el Mundial de Fútbol, un evento que reúne fanáticos de todo el mundo, en el que compiten selecciones nacionales de los países afiliados a la FIFA.

Para el año entrante, la Copa Mundial tendrá una particularidad, y es que será la primera vez que el torneo se organice de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. La cita también marcará el debut con 48 selecciones, lo que ampliará el calendario de competencia.

Fecha partido inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 dará inicio el jueves 11 de junio de 2026, fecha establecida por FIFA como el arranque oficial del torneo. Ese día se celebrará el acto inaugural y el primer encuentro del campeonato, marcando la apertura de más de un mes de competencia futbolística en el continente.

Mundial 2026: sede inaugural

El Estadio Ciudad de México, será el escenario del partido inaugural, un hecho histórico por sí mismo. Con esta designación, la selección Mexicana tendrá que jugar ese día contar algún equipo dentro del ‘Bombo 3′ en los que están: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Tres ciudades, un país y una misma pasión. 🇲🇽🔥



Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey: listos para encender la fiesta del futbol. 🏟️⚽️ #WeAreReady #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fvBQyac9BZ — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) November 19, 2025

Dónde ver el Mundial de fútbol 2026

El primer partido de inauguración se podrá ver por medio de canales confirmados por la FIFA, en el caso de Colombia en Caracol Radio podrá escuchar la narración en vivo. Otros canales en los que podrá verlos son: Win Sports, Caracol y RCN.

En cuanto a la hora, está por confirmarse.

En caso de estar fuera de Colombia, estos son otros canales alternativos:

Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Universo y Peacock

Canadá: Bell Media

Venezuela: Televen

Bolivia: Uno y Unitel

Paraguay: Trece, Unicanal, GEN y Popu TV

Chile: Chilevisión

Brasil: Grupo Globo, CazéTV, SBT y N Sports

Argentina: TV Pública, Telefe y TyC Sports

México: Televisa

Ecuador: Teleamazonas

Perú: América TV

¿Qué estadios se usarán para el Mundial de 2026?

El Mundial 2026 se disputará en 16 ciudades sede repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose así en la edición con mayor extensión territorial en la historia de la FIFA. Cada nación aportará estadios emblemáticos, reconocidos tanto por su capacidad como por la calidad de sus instalaciones.

México

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Akron (Guadalajara)

Estados Unidos

MetLife Stadium (Nueva Jersey)

AT&T Stadium (Dallas)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

SoFi Stadium (Los Ángeles)

Levi’s Stadium (San Francisco)

NRG Stadium (Houston)

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Gillette Stadium (Boston)

Lumen Field (Seattle)

Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Hard Rock Stadium (Miami)

Canadá