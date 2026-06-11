Corea vs. República Checa por el Mundial 2026: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Luego del partido inaugural de la Copa Mundial de fútbol 2026, entre México y Sudáfrica, a segunda hora del día se llevará a cabo el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, quienes hacen parte del grupo A y que buscarán sumar los primeros puntos de su participación en esta edición del torneo.

Este encuentro será histórico para República Checa, que vuelve a participar en una Copa Mundial luego de 20 años de ausencia, pues la última vez que estuvo presente en una cita mundialista fue en Alemania 2006. Por su parte, Corea participará por undécima vez consecutiva, de la mano de su máxima estrella, Son Heung-min.

El equipo de Corea ha logrado tres victorias en los once debuts que ha tenido en el mundial; sin embargo, la última se registra hace más de 15 años ante Grecia. Mientras que República ha ganado su debut en cinco oportunidades de las nueve participaciones que acumula en el torneo.

Le contamos cuándo, a qué hora y cómo podrá seguir en vivo el compromiso entre la selección de República Checa y la selección de Corea, en lo que será su primer enfrentamiento en una Copa del Mundo.

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Posibles alineciones para el partido

Corea del Sur : Kim Seung-Gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Song Heungmin.

: Kim Seung-Gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Song Heungmin. República Checa: Kovář; Coufal, Douděra, Holes, Krejčí, Zeleny; Souček, Sadílek; Hložek, Sulc y Schick.

¿Cuándo es el partido Corea vs. República Checa?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA para el torneo, el partido entre la selección de Corea y República Checa se disputará en el Estadio Guadalajara, una de las 16 sedes que tendrá el torneo, este jueves 11 de junio.

El segundo partido del mundial se jugará a partir de las 9:00 p.m. hora colombiana.

Cómo seguir el partido EN VIVO

Este partido podrá seguirlo a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, a partir de las 9:00 p.m. Igualmente, podrá encontrar el minuto a minuto del encuentro y todos los detalles en caracol.com.co y nuestras plataformas digitales.

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